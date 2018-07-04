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В Пионерском открылся новый магазин
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В Пионерском открылся новый магазин 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Недорогие, но, самое главное, качественные продукты теперь стали доступнее для жителей области. В курортном городе Пионерский открылся новый магазин, в котором можно приобрести молочку, яйца, колбасы и мясо птицы от крупнейшего агрохолдинга области «Долгов Групп».
В новом магазине «Наш продукт» в Пионерском нет отбоя от покупателей. Причиной такого спроса стало качество товаров. В ассортименте только продукция из собственного сырья. Агрохолдинг заботится о том, чтобы свежие и натуральные продукты, произведенные в Калининградской области, были бы доступны каждому жителю региона!
Надежда Коноплева, житель города Пионерский:
— Мы очень рады! Очень рады! Мы счастливы, что у нас открылся наконец-то такой магазин. Потому что он у нас недалеко от работы.
Это уже 59 торговая точка в области и первая в Пионерском. Весь секрет в том, что на прилавки продукция поступает всегда свежей. И если раньше молочные товары «Нежинская», колбасную и мясную продукцию «Роминта» и мясо птицы с яйцами «Курочкино» нужно было искать по всему городу, то сейчас жители Пионерского могут найти всё необходимое в одном месте.
Алла Крякова, продавец:
— Людям нравится, что у нас есть яйцо разного вида и разного по цене. Люди с удовольствием берут его, тем более что это яйцо гурьевское, высшего качества, с жёлтым румяным желточком.
Жители Калининградской области уже давно распробовали местную продукцию. Рассказывают, что съев её раз, стали покупать товары постоянно. А вкус напрямую зависит от того, чем кормят животных. В агрохолдинге «Долгов Групп» они питаются только собственными комбикормами, без антибиотиков и гормонов. «Наш продукт» — это разноформатная сеть, представленная магазинами, павильонами и прицепами, так называемыми купавами. За последний месяц еще 4 точки открылось непосредственно в областном центре: на ул. Багратиона, Громовой и Коммунистической. В ближайшие два месяца в планах открыть ещё 10 магазинов по всей области и прежде всего в таких городах как Полесск и Озёрск.
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