Картошка с зеленым пятном: утвержден стандарт на овощи для окрошки

Новые ГОСТы на ингредиенты самого летнего блюда — окрошки — утвердил Росстандарт. В правильный холодный суп попадут только идеальные редиска и лук. А вот картофель может иметь зеленые бока и «траншеи» от проволочника.

Как рассказали «КВ» во ФГУП «Стандартинформ», новые стандарты на продукты для окрошки начали работать с июля этого года. Самые жесткие требования разработчики предъявили к редису. Для начала покупателю придется пересчитать количество корнеплодов в пучке. По ГОСТу их должно быть не меньше пяти. Кстати, слишком мелкой редиске — меньше 15 мм в диаметре — тоже не место в правильной окрошке. А экземпляры, претендующие на звание первосортных, должны дорасти до 2 см в окружности. Рыхлая ватная мякоть тоже попала под запрет. Соответствующий стандарту овощ обязан быть сочным, хрустящим и с однородной плотной структурой без пустот.

Чтобы выбрать идеальный зеленый лук, потребителю также придется вооружиться рулеткой или линейкой. По новому стандарту зелень первого сорта должна достигать в длину от 35 до 45 см. Все, что меньше и больше — второй сорт. Также второсортный лук может быть слегка примятым и с грунтом на корнях. Наличие же любых других посторонних примесей в упаковке или пучке, а также увядших растений или пораженных гнилью, не допускается.

А вот внешность ГОСТовской картошки может быть далека от идеальной. Во-первых, не будет считаться нарушением небольшое зеленое пятно. Главное, чтобы размер его был не больше двух сантиметров и чтобы дефект мог быть срезан ножом или овощечисткой. Во-вторых, правильной будет считаться даже та картошка, которая стала обедом для проволочника. Важно: в клубне может быть не больше одного тоннеля, который прогрыз незваный гость. Если картофель молодой, то он вправе при транспортировке потерять часть кожуры.

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