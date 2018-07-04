8 секретов, которые позволят навсегда забыть о целлюлите

В наши дни проблема целлюлита является одной из самых обсуждаемых на девичниках и женских форумах. По данным специалистов, ненавистные бугорки и ямочки на животе, бедрах, ногах и ягодицах имеются у 90% женщин. Причем появиться они могут практически в любом возрасте. Наличие или отсутствие лишнего веса также роли практически не играет. К слову, мужчины тоже подвержены этой напасти, но, в силу более толстого и эластичного кожного покрова и специфики гормонального фона, гораздо реже. МедикФорум решил выяснить, как же победить целлюлит?

Так что же такое целлюлит и почему он возникает?

Несмотря на расхожее мнение, целлюлит — это не просто досадный косметический недостаток, а заболевание, называющееся липодистрофией. Оно возникает из-за нарушения питания жировой ткани.

Причины, провоцирующие возникновение целлюлита. • Проблемы со здоровьем (нарушение обмена веществ, заболевания гормональной системы, систематические запоры и т. д.). • Естественные гормональные изменения в организме (половое созревание, беременность, климакс). • Сидячий образ жизни, гиподинамия. • Неправильное питание (особенно чередование переедания и полуголодных диет). Злоупотребление фастфудом, жирами, копченостями, быстрыми углеводами. • Недостаточное время сна. • Синдром хронической усталости, стрессы и переутомление. • Постоянное ношение тесной одежды, ремней и обуви на высоких каблуках. Привычка сидеть, скрестив ноги. • Злоупотребление алкоголем. Курение. • Возрастные изменения. Индустрия красоты в наше время предлагает широкий спектр эффективных методик по борьбе с целлюлитом: различные виды аппаратных массажей, электростимуляция, подкожные инъекции, талассотерапия и прочее. Но услуги салонов красоты недешевы и по карману далеко не каждому. А потому возникает вопрос: возможно ли избавление от целлюлита в домашних условиях? И ответ на него — да, если проявить терпение и применить системный подход.

Способы избавления от целлюлита

1. Правильное питание Антицеллюлитная диета основана на отказе от продуктов, задерживающих в организме воду. Следует исключить или свести к минимуму употребление соли, сахара, кондитерских продуктов, фастфуда, колбас и копченостей. Также нужно отказаться от жареной пищи. Основу меню должны составлять свежие овощи и фрукты, зелень и высококачественные белковые продукты (рыба, птица, телятина, яйца, жирный творог и кисломолочные продукты). Из жиров предпочтение следует отдавать растительным маслам, лучше нерафинированным, орехам и семечкам, авокадо. Для избавления от токсинов и шлаков важно пить достаточно чистой воды (дневная норма — 1,5-2 литра). Полезно курсами пропивать витамин Е в капсулах с рыбьим жиром. 2. Физическая активность Для борьбы с целлюлитом наиболее эффективными являются плавание и аквааэробика, езда на велосипеде, бег трусцой, прыжки на скакалке. Очень хороши танцевальные нагрузки, связанные с вибрациями тела: танец живота, индийские танцы, тверк, бути денс, латина, сальса, бачата, трайбл-фюжн, танец мандала.

3. Антицеллюлитные обертывания Перед проведением процедуры обертывания следует хорошо разогреть тело и проскрабить проблемные зоны. Затем нанести состав для обертывания и обмотать тело пищевой пленкой в несколько слоев. После этого надеть теплую одежду и для большего эффекта забраться под теплый плед на 30-45 минут. По окончании процедуры принять душ и намазать крем с лифтинг-эффектом для тела. Обертывания можно делать с готовыми косметическими продуктами или готовить их самостоятельно. Наилучшим образом себя зарекомендовали медовые и глиняные обертывания. Для медовых лучше всего подойдет жидкий мед, но также можно взять засахаренный и растопить его на водяной бане. Для большей эффективности в мед можно добавить эфирные масла (цитрусовых, лаванды, можжевельника, розмарина) или горчичный порошок. Для глиняных обертываний можно использовать любую сухую глину, продающуюся в магазинах косметики или аптеках. Ее необходимо развести теплой водой до состояния жидкой сметаны. Эффективность глиняного обертывания многократно увеличится, если добавить в него скипидарную эмульсию. Но будьте предельно внимательны и осторожны: предварительно ознакомьтесь с противопоказаниями к использованию, на небольшом участке кожи сделайте пробу на аллергию и соблюдайте дозировку, указанную в инструкции к эмульсии. 4. Массаж Массаж — наиболее эффективное средство при лечении целлюлита, так как именно он помогает разбить жировые комочки и избавиться от застоев лимфы и скопления токсинов. Противопоказаниями к массажу являются: варикоз, онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, склонность к возникновению тромбов, кожные заболевания, воспалительные и инфекционные процессы в организме.

Перед началом следует разогреть участки тела методами поглаживания, растирания и разминания. По завершении процедуры нужно выполнить расслабляющий массаж похлопывающими и поглаживающими движениями. Массаж выполняется строго по ходу тока лимфатических путей (ноги и бедра — снизу вверх, живот и ягодицы — круговыми движениями по часовой стрелке). Внутреннюю поверхность бедра массировать нельзя! Дома можно делать медовый массаж, а также вакуумный лимфодренаж силиконовыми банками. Медовый массаж начинается с нанесения меда на ладони и втирания его в кожу проблемных зон. Далее необходимо, не отрывая рук от тела, делать ими скользящие волнообразные движения и повторять их до загустения меда. Как только мед начнет густеть и белеть, следует применить прием прилипания-отлипания: плотно прижимать ладонь к телу и затем отрывать ее мягким движением вверх. Вакуумный лимфодренажный массаж осуществляется с помощью специальной силиконовой баночки. Предварительно на массируемую поверхность необходимо нанести массажное масло, затем, сдавив бока банки, прижать ее к телу и отпустить. За счет вакуумного эффекта банка как бы присосется к телу. Массаж осуществляется движениями вверх-вниз и по кругу. Следует контролировать силу воздействия и не допускать сильных болевых ощущений. В заключение стоит отметить, что даже в запущенных стадиях целлюлит излечим. Главное — бороться с ним комплексно и методично, и тогда результат не заставит себя ждать. Ранее были названы секреты молодой кожи.