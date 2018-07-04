Есть ли польза в компоте из сухофруктов

Всем известно, что сухофрукты — это просто кладезь витаминов и микроэлементов. Именно поэтому многие считают, что компот из сухофруктов очень полезен. Однако так ли это на самом деле?

Бесполезный напиток?

Действительно, по мнению докторов, в сухофруктах сохраняются почти все полезные вещества. Дело в том, что благодаря сушке из сухофруктов испаряется до 90% воды, именно поэтому витамины и микроэлементы содержатся в них в концентрированном виде. Так считают и болгарские фитотерапевты Иорданов, Бойчинов и Николов. По этой же причине они советуют не злоупотреблять этими продуктами. Однако компот из сухофруктов, по мнению большинства диетологов, практически бесполезен. Дело в том, что при варке добрая половина полезных для здоровья элементов из сухофруктов просто-напросто улетучивается, а в воду их переходит и того меньше. Причем, в самом компоте из всех веществ, свойственных сухофруктам, преобладает сахар, который безвредным никак назовешь. В связи с данным фактом медики рекомендуют не варить компот слишком долго. Чем большей температурной обработке подвергаются сухофрукты, тем меньше в них остается полезных веществ. Кроме того диетологи советуют не добавлять в компот сахар, которого и без того там с избытком. Лучше заменить сладкий яд медом. Но главное — если уж вы пьете компот, то в обязательном порядке употребляйте в пищу и сухофрукты из него. Иначе никакого толка не будет.

Противопоказания к употреблению

Кроме того, что компот из сухофруктов практически бесполезен, этот напиток может отрицательно сказаться на здоровье отдельных категорий людей. Так, по словам врачей, компот из сухофруктов категорически противопоказан лицам, склонным к ожирению. Дело в том, что напиток содержит в себе большое количество сахара, а также способен вызывать аппетит. Не рекомендуется злоупотреблять компотом и тем, кто страдает различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, язвой желудка, гастритом или панкреатитом. Сушеные яблоки, которые присутствуют в большинстве наборов из сухофруктов, могут вызвать обострение этих недугов. Да и людям, склонным к диарее, этот напиток также пить не следует. Компот обладает слабительным эффектом.

Как сварить правильный компот?

Несмотря на то, что полезных веществ в самом компоте сохраняется немного, диетологи утверждают, что такой напиток гораздо полезнее, чем тот, что сварен из свежих ягод или фруктов. Виной тому упомянутая выше повышенная концентрация в сухофруктах всевозможных витаминов и микроэлементов. Поэтому для того, чтобы компот оказывал на наш организм благотворное влияние, его необходимо правильно сварить. После того, как вы тщательно промыли сухофрукты, залейте их холодной водой и оставьте их не менее, чем на 4 часа. Затем вскипятите воду в кастрюле и бросьте в нее вымоченные сухофрукты. Как только вода снова закипит, выключите конфорку и накройте кастрюлю крышкой. Укутайте кастрюлю полотенцем или одеялом и дайте напитку настояться в течение 2-х часов. Для приготовления компота вам понадобится 200 грамм сухофруктов на 1 литр воды. Сахар в напиток добавлять не следует, лучше воспользоваться натуральным медом.