Сборная мясная солянка

Настоящая сборная мясная солянка — это потрясающе вкусное блюдо, которое можно готовить независимо от времени года.

Ингредиенты

Говядина 300 г колбаса варено-копченая 200 г копченое мясо 200 г сосиски 6 шт.

картофель 2-3 шт.

соленые огурцы 3 шт.

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

томатная паста 2-3 ст. л.

маслины 1 банка

лимон по вкусу

соль по вкусу

зелень по вкусу

Способ приготовления

Отварите бульон из говядины. Выньте из него мясо, нарежьте небольшими кусочками и снова верните в бульон.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская

Разогрейте немного масла в сковороде и обжарьте измельченный лук и крупно натертую морковь до мягкости. Добавьте мелко нарезанные соленые огурцы и жарьте еще несколько минут. Затем добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте. Переложите все в бульон. Варите на медленном огне.

Тем временем нарежьте копченое мясо, колбасу и сосиски небольшими кубиками. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистого цвета. Картофель нарежьте небольшими кубиками и добавьте в бульон вместе с обжаренной колбасой и мясом. Варите, пока картофель не будет готов. Перед концом варки добавьте в солянку маслины. При подаче в каждую тарелку положите по 1-2 ломтика лимона и посыпьте зеленью.