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Сборная мясная солянка
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Сборная мясная солянка 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Настоящая сборная мясная солянка — это потрясающе вкусное блюдо, которое можно готовить независимо от времени года.
Ингредиенты
Говядина 300 г  колбаса варено-копченая 200 г  копченое мясо 200 г  сосиски 6 шт.
картофель 2-3 шт.
соленые огурцы 3 шт.
лук 1 шт.
морковь 1 шт.
томатная паста 2-3 ст. л.
маслины 1 банка
лимон по вкусу
соль по вкусу
зелень по вкусу
Способ приготовления
Отварите бульон из говядины. Выньте из него мясо, нарежьте небольшими кусочками и снова верните в бульон.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Разогрейте немного масла в сковороде и обжарьте измельченный лук и крупно натертую морковь до мягкости. Добавьте мелко нарезанные соленые огурцы и жарьте еще несколько минут. Затем добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте. Переложите все в бульон. Варите на медленном огне.
Тем временем нарежьте копченое мясо, колбасу и сосиски небольшими кубиками. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистого цвета. Картофель нарежьте небольшими кубиками и добавьте в бульон вместе с обжаренной колбасой и мясом. Варите, пока картофель не будет готов. Перед концом варки добавьте в солянку маслины. При подаче в каждую тарелку положите по 1-2 ломтика лимона и посыпьте зеленью.
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