Шотландский суп из курицы

Легкое и полезное блюдо для семейного обеда — шотландский суп из курицы и лука-порея.

Ингредиенты

Курица 2 кг вода 3 л лук 1 шт.

цельный ячмень 1/3 стакана

лук-порей 7 стеблей

сельдерей 2 стебля

тимьян 1 ч. л.

зелень петрушки по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Влейте воду в большую кастрюлю и поместите на огонь. Добавьте куриное мясо, луковицу и ячмень. Доведите до кипения, снимите пену. Уменьшите огонь до минимума и варите около 1 часа.

Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Выньте мясо из бульона, отделите от кожи и костей. Нарежьте мясо кубиками и верните в бульон.

Добавьте тонко нарезанный лук-порей и нарезанный сельдерей, тимьян, измельченную петрушку, соль и перец. Готовьте на медленном огне еще около 30 минут.