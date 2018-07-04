Легкое и полезное блюдо для семейного обеда — шотландский суп из курицы и лука-порея.
Ингредиенты
Курица 2 кг вода 3 л лук 1 шт.
цельный ячмень 1/3 стакана
лук-порей 7 стеблей
сельдерей 2 стебля
тимьян 1 ч. л.
зелень петрушки по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Влейте воду в большую кастрюлю и поместите на огонь. Добавьте куриное мясо, луковицу и ячмень. Доведите до кипения, снимите пену. Уменьшите огонь до минимума и варите около 1 часа.
Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Выньте мясо из бульона, отделите от кожи и костей. Нарежьте мясо кубиками и верните в бульон.
Добавьте тонко нарезанный лук-порей и нарезанный сельдерей, тимьян, измельченную петрушку, соль и перец. Готовьте на медленном огне еще около 30 минут.