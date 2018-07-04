Шотландский рыбный суп

Суп из копченой пикши с молоком и перепелиными яйцами.

Ингредиенты

Копченая пикша 450 г молоко 500 мл перепелиные яйца 12 шт.

картофель 2 шт.

лук-шалот 4 шт.

белое вино 100 мл куриный бульон 500 мл жирные сливки 90 мл сухая горчица 1 ч. л.

лимон 1 шт.

петрушка (листья) 1 горсть

зеленый лук по вкусу

соль по вкусу

сливочное масло по вкусу

Способ приготовления

Подогрейте молоко в сковороде на среднем огне, добавьте рыбу. Доведите до легкого кипения. Готовьте около 8-10 минут. Затем выньте рыбу и сохраняйте ее теплой. Молоко тоже сохраните.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Картофель очистите, нарежьте кубиками и потушите в кастрюле в небольшом количестве сливочного масла. Добавьте мелко нарезанный шалот и готовьте до мягкости.

Влейте в картофель и лук бульон, белое вино, сливки и молоко, в котором варилась рыба. Доведите до кипения и варите около 10 минут. Посолите, поперчите и добавьте горчицу.

Тем временем отварите перепелиные яйца до готовности, затем залейте их холодной водой. Аккуратно очистите и разрежьте яйца на половинки.

Взбейте суп блендером в пюре и пропустите через сито.

С рыбы снимите шкурку, разделите ее на небольшие кусочки, полейте лимонным соком и посолите.

Положите в каждую миску по 4 кусочка яйца и немного рыбы. Залейте супом. Сверху положите оставшиеся кусочки рыбы и половинки яиц. Посыпьте петрушкой и зеленым луком. Подавайте сразу.