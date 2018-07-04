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Шотландский рыбный суп
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Шотландский рыбный суп 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Суп из копченой пикши с молоком и перепелиными яйцами.
Ингредиенты
Копченая пикша 450 г  молоко 500 мл  перепелиные яйца 12 шт.
картофель 2 шт.
лук-шалот 4 шт.
белое вино 100 мл  куриный бульон 500 мл  жирные сливки 90 мл  сухая горчица 1 ч. л.
лимон 1 шт.
петрушка (листья) 1 горсть
зеленый лук по вкусу
соль по вкусу
сливочное масло по вкусу
Способ приготовления
Подогрейте молоко в сковороде на среднем огне, добавьте рыбу. Доведите до легкого кипения. Готовьте около 8-10 минут. Затем выньте рыбу и сохраняйте ее теплой. Молоко тоже сохраните.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Картофель очистите, нарежьте кубиками и потушите в кастрюле в небольшом количестве сливочного масла. Добавьте мелко нарезанный шалот и готовьте до мягкости.
Влейте в картофель и лук бульон, белое вино, сливки и молоко, в котором варилась рыба. Доведите до кипения и варите около 10 минут. Посолите, поперчите и добавьте горчицу.
Тем временем отварите перепелиные яйца до готовности, затем залейте их холодной водой. Аккуратно очистите и разрежьте яйца на половинки.
Взбейте суп блендером в пюре и пропустите через сито.
С рыбы снимите шкурку, разделите ее на небольшие кусочки, полейте лимонным соком и посолите.
Положите в каждую миску по 4 кусочка яйца и немного рыбы. Залейте супом. Сверху положите оставшиеся кусочки рыбы и половинки яиц. Посыпьте петрушкой и зеленым луком. Подавайте сразу.
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