Какие продукты способны вызвать галлюцинации

Многие думают, что галлюцинации у здоровых людей могут быть исключительно результатом воздействия на мозг алкоголя, наркотических веществ или определенных лекарственных препаратов. Но на самом деле в качестве галлюциногенов могут выступать и отдельные пищевые продукты, которые мы привыкли считать вполне безобидными.

Кто-то считает этот напиток полезным для здоровья, кто-то вредным. Но последние научные исследования однозначно показали: кофеин является психоактивным веществом. Не зря некоторые люди утверждают, что после чашки кофе ощущают не только нервное возбуждение, но и что-то вроде опьянения, меняется их восприятие окружающего мира… Кофеин способствует повышенной концентрации в крови кортизола — гормона стресса, и если переборщить с напитком, то может проявиться непредвиденный эффект.

Так, в 2009 году сотрудники Даремского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что студенты, выпивавшие ежедневно по три и более чашки крепкого кофе, чаще жаловались на то, что страдают галлюцинациями. В частности, они говорили, что ощущают присутствие рядом умерших людей.

Руководитель исследования Саймон Джонс констатирует: «После чрезмерного употребления кофе некоторые люди видят визуальные галлюцинации, некоторые слышат голоса. Ничего подобного в обычном состоянии с ними ранее не происходило».

Ржаной хлеб

Собираясь съесть ломоть хлеба, мы обычно не ждем никаких подвохов. А между тем хлеб быть заражен грибком спорыньи, в состав которого входит психоактивное вещество эрготамин, которым когда-то лечили мигрень.

В эпоху Средневековья отравления спорыньей (эрготизм) были распространенным явлением. Но людям не приходило в голову, что виноват именно хлеб, который они ели. Если человек начинал вести себя неадекватно, у него начинались видения, его могли даже объявить ведьмой или колдуном и сжечь на костре! Позднее, когда рожь начали обрабатывать инсектицидами, таких случаев стало значительно меньше.

Бублики с маком

О том, что мак является сырьем для наркотиков, знают все. В маковых семенах содержатся алкалоиды опия, морфия и кодеина, отсюда и наркотический эффект. Например, испанский мак содержит около 0,025% морфина. Но чтобы у вас возникли галлюцинации, придется съесть просто огромное количество посыпанных маком бубликов или баранок. Если вы съедите всего несколько штук, это будет для вас совершенно безопасным.

Сыр стилтон

Это элитный английский сорт сыра с плесенью, обладающий специфическим запахом. Вот в плесени-то и дело, она представляет собой пенициллиновую культуру Penicillium roqueforti, обладающую психоактивными свойствами. Британские ученые в ходе эксперимента обнаружили, что небольшой 20-граммовый кусочек стилтона вызывал у людей странные видения. Им оказались подвержены 75% мужчин и 85% женщин из числа испытуемых.

Правда, по словам медиков, у данного сорта сыра имеются и положительные свойства. В частности, он успокаивает нервную систему и избавляет от ночных кошмаров.

Морской лещ

Кто бы мог подумать, что в некоторых видах этой рыбы содержится галлюциногенный нейротоксин! У одних видов организм вырабатывает его самостоятельно, другие получают его из водорослей. В частности, речь идет о подвиде Sarpa salpa («сонная рыба»), обитающем в водах Средиземного моря и Атлантического океана. Когда такую рыбу употребляют в пищу, галлюциногены никуда не деваются. Об этом свойстве знали еще в глубокой древности. Так, древние греки поедали средиземноморских лещей специально, чтобы впасть в транс.

В 2006 году в журнале «Clinical Toxicology» были опубликованы результаты исследования, согласно которым люди, употреблявшие в пищу блюда из морского леща, видели чудовищ, также у них появлялись слуховые галлюцинации — им чудились чьи-то крики и птичий свист… Через несколько часов такое состояние проходило.

Кстати, медики утверждают, что в одних случаях употребление в пищу морских пород лещей оказывает всего лишь расслабляющий эффект, а в других можно «заработать» одновременно и галлюцинации, и пищевое отравление.

Острые приправы

«Когда ты думаешь о галлюциногенах, то, вероятно, не ожидаешь найти их среди пряностей на собственной кухне», — пишет британский химик Энди Браннинг в книге «Обмен веществ. Чего ждать от спаржи, или Почему еда бывает к нам несправедлива?».

Некоторые из приправ действительно являются самыми настоящими психоделиками. Так, британский врач Ян Ротвелл проверил это на себе, попробовав острый карри в одном из ресторанов. Он пришел к выводу, что жгучая, к примеру, от души сдобренная острым перцем пища повышает уровень выработки эндорфинов, а такой сильный гормональный сдвиг вполне может заставить человека впасть в измененное состояние сознания.

Мускатный орех

О наркотических свойствах мускатного ореха было известно еще в Средние века. В состав его входит органическое соединение под названием миристицин, обладающее психоактивными свойствами. При «передозировке» данной специи может возникнуть эффект наподобие наркотического опьянения. У человека краснеют и слезятся глаза, появляется сухость во рту, его тошнит, возникают проблемы с мочеиспусканием… Также он теряет ориентацию в пространстве и перестает адекватно воспринимать реальность. «1–2 мг мускатного ореха на 1 кг массы тела могут отразиться на центральной нервной системе, — предупреждает Энди Браннинг. — Некоторые симптомы, такие как проблемы со зрением, равновесием и концентрацией, не проходят больше недели». Мускатный орех можно класть в блюда лишь в минимальных дозах — на кончике ножа, говорит ученый.

Конечно, не стоит перегибать палку и отказываться от употребления вышеназванных продуктов вообще. Как правило, галлюциногенный эффект проявляется только, если вы переборщили с количеством. А в больших дозах, как известно, вредно все!