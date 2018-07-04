Молкоголь: 6 запредельно крутых алкококтейлей с молоком 

Ты из тех, кого мама в детстве поила молоком через силу? Тогда, возможно, настало время дать этому напитку второй шанс — потому что сегодня мы будем смешивать его с алкоголем.
Кадр из фильма «Большой Лебовски»
И если ты собираешься начать спорить, заявляя, что такое сочетание является либо «женским», либо очень странным, то не спеши делать это.
Во-первых, пора избавляться от стереотипов, тем более от разделения напитков по гендерному принципу. Во-вторых, коктейли с молоком и молочными продуктами очень вкусные и позволяют открыть хорошо знакомый алкогольный напиток с новой стороны.
И, наконец, мы подобрали молочные алкогольные коктейли, которые стоит пить в охлажденном виде — то есть идеальные для летнего вечера.
1. Классический виски с молоком
@advokatwine
Ингредиенты:
60 мл купажированного виски
120 мл молока
20 мл воды
20 г сахара
10 кубиков льда
тертый шоколад или молотый мускатный орех по вкусу
Как приготовить:
Начнем с сиропа — чтобы его приготовить, смешай воду с сахаром. Отправь сироп в шейкер, засыпь лед, а затем налей виски и молоко. Взбивай пару минут и переливай в широкий стакан с массивным дном. Сверху — немного шоколада или мускатного ореха.
2. Пьяная вишня
@shibralindsey
Ингредиенты:
3 стакана молока
100 мл коньяка
полстакана вишневого сока
горсть вишни
Как приготовить:
Молоко охлаждаем и перемешиваем с соком и коньяком в шейкере или блендере. Перелив в бокалы, украшаем вишенками — в идеале стоит взять ягоды с черенками и повесить на край бокала.
3. Банановый рай @the.threelittlebears
Ингредиенты:
150 мл молока
100 мл коньяка
один банан
250 г мороженого
Бананы хороши не только в коктейлях протеиновых, но и алкогольных. Порежь фрукт, а затем добавь к нему коньяк, молоко и мороженое. Взбей блендером или миксером. При желании укрась ломтиком банана или киви.
4. Белый русский
Так, кто там говорил о том, что коктейли с молоком и его производными недостаточно брутальны? Пусть взглянет на «чувака» Лебовски, который не расставался с «Белым русским», приготовит этот коктейль и поймет, насколько он хорош для крутых парней.
Ингредиенты:
45 мл водки
22 мл кофейного ликера
22 мл сливок
лед Как приготовить:
Одна из прелестей «Белого русского» — в простоте его приготовления. Все ингредиенты нужно просто залить в стакан со льдом и хорошенько перемешать. Кстати, использовать можно любую водку — ее вкус «подкорректирует» ликер.
5. Твист
@ale_alessandraaa
Ингредиенты:
100 мл ананасового сока
100 мл молока
один яичный желток
1 ст. л. сахара
1 ломтик свежего или консервированного ананаса
лед 20 мл рома
2 ст. л. сока лимона
Как приготовить:
Растираем сахар с желтком и отправляем в блендер вместе с жидкими ингредиентами. Взбиваем. На дно бокала кладем ананас и лед (два-три кубика), а затем заливаем коктейль.
6. Кузнечик
@kitchenplaygrnd
Ингредиенты:
150 мл молока
50 мл шоколадного ликера
50 мл мятного ликера
измельченный лед Как приготовить:
Сначала в шейкер или блендер нужно налить ликеры и засыпать лед и только затем — молоко. Холодное молоко с мятно-шоколадным привкусом и невысоким градусом — что может быть лучше летним вечером, даже если сегодня среда или понедельник?
Ранее мы делились рецептами молочного пунша с бренди и легендарного коктейля «Облака над Калифорнией», так популярного в США (тоже с молоком). Кроме того, советуем как-нибудь попробовать сделать аффогато с бурбоном.