Молкоголь: 6 запредельно крутых алкококтейлей с молоком

Ты из тех, кого мама в детстве поила молоком через силу? Тогда, возможно, настало время дать этому напитку второй шанс — потому что сегодня мы будем смешивать его с алкоголем.

Кадр из фильма «Большой Лебовски»

И если ты собираешься начать спорить, заявляя, что такое сочетание является либо «женским», либо очень странным, то не спеши делать это.

Во-первых, пора избавляться от стереотипов, тем более от разделения напитков по гендерному принципу. Во-вторых, коктейли с молоком и молочными продуктами очень вкусные и позволяют открыть хорошо знакомый алкогольный напиток с новой стороны.

И, наконец, мы подобрали молочные алкогольные коктейли, которые стоит пить в охлажденном виде — то есть идеальные для летнего вечера.

1. Классический виски с молоком

@advokatwine

Ингредиенты:

60 мл купажированного виски

120 мл молока

20 мл воды

20 г сахара

10 кубиков льда

тертый шоколад или молотый мускатный орех по вкусу

Как приготовить:

Начнем с сиропа — чтобы его приготовить, смешай воду с сахаром. Отправь сироп в шейкер, засыпь лед, а затем налей виски и молоко. Взбивай пару минут и переливай в широкий стакан с массивным дном. Сверху — немного шоколада или мускатного ореха.

2. Пьяная вишня

@shibralindsey

Ингредиенты:

3 стакана молока

100 мл коньяка

полстакана вишневого сока

горсть вишни

Как приготовить:

Молоко охлаждаем и перемешиваем с соком и коньяком в шейкере или блендере. Перелив в бокалы, украшаем вишенками — в идеале стоит взять ягоды с черенками и повесить на край бокала.

3. Банановый рай @the.threelittlebears

Ингредиенты:

150 мл молока

100 мл коньяка

один банан

250 г мороженого

Бананы хороши не только в коктейлях протеиновых, но и алкогольных. Порежь фрукт, а затем добавь к нему коньяк, молоко и мороженое. Взбей блендером или миксером. При желании укрась ломтиком банана или киви.

4. Белый русский

Так, кто там говорил о том, что коктейли с молоком и его производными недостаточно брутальны? Пусть взглянет на «чувака» Лебовски, который не расставался с «Белым русским», приготовит этот коктейль и поймет, насколько он хорош для крутых парней.

Ингредиенты:

45 мл водки

22 мл кофейного ликера

22 мл сливок

лед Как приготовить:

Одна из прелестей «Белого русского» — в простоте его приготовления. Все ингредиенты нужно просто залить в стакан со льдом и хорошенько перемешать. Кстати, использовать можно любую водку — ее вкус «подкорректирует» ликер.

5. Твист

@ale_alessandraaa

Ингредиенты:

100 мл ананасового сока

100 мл молока

один яичный желток

1 ст. л. сахара

1 ломтик свежего или консервированного ананаса

лед 20 мл рома

2 ст. л. сока лимона

Как приготовить:

Растираем сахар с желтком и отправляем в блендер вместе с жидкими ингредиентами. Взбиваем. На дно бокала кладем ананас и лед (два-три кубика), а затем заливаем коктейль.

6. Кузнечик

@kitchenplaygrnd

Ингредиенты:

150 мл молока

50 мл шоколадного ликера

50 мл мятного ликера

измельченный лед Как приготовить:

Сначала в шейкер или блендер нужно налить ликеры и засыпать лед и только затем — молоко. Холодное молоко с мятно-шоколадным привкусом и невысоким градусом — что может быть лучше летним вечером, даже если сегодня среда или понедельник?

Ранее мы делились рецептами молочного пунша с бренди и легендарного коктейля «Облака над Калифорнией», так популярного в США (тоже с молоком). Кроме того, советуем как-нибудь попробовать сделать аффогато с бурбоном.