8 потрясающих преимуществ йогуртовой маски

Обычный йогурт не просто вкусная еда, но также он наполнен питательными веществами. Но знаете ли вы, что йогурт может также творить чудеса с вашей кожей, если вы используете его в качестве маски для лица? Большинство людей не знают, что маска для лица с йогуртом имеет много преимуществ. А между тем, ее также очень легко подготовить. МедикФорум собрал все важное о масках для лица с йогуртом, что вам нужно знать.

Питательные вещества, которые есть в йогурте

Есть причина, по которой маска для лица из йогурта дает вам светящуюся, юную кожу. Это все из-за тех замечательных питательных веществ, которые присутствуют в йогурте. Эти питательные вещества являются благоприятными для кожи. Вот список из 4 основных питательных веществ, которые помогают омолодить кожу и сделать ее здоровой и безупречной. 1. Цинк: В 100 г йогурта содержится приблизительно 1 мг цинка. Этот минерал известен своими противовоспалительными свойствами, он является вяжущим и облегчает размножение клеток и рост тканей. Цинк также помогает в регулировании кожного жира, который вырабатывается сальными железами, тем самым вылечивая прыщи. 2. Кальций: Мы все знаем, что йогурт изобилует кальцием, но знаете ли вы, что ваша кожа тоже состоит из кальция? Таким образом, добавление кальция помогает сделать кожу здоровой и предотвращает сухость и обезвоживание. 3. B Витамины: Йогурт изобилует витаминами В2, В5 и В12. Витамин B2 или рибофлавин гарантируют, что у вас будет светящаяся и здоровая кожа. Рибофлавин помогает поддерживать гидратацию кожи, защищает клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами, способствует регенерации и росту клеток и играет роль в производстве здоровых клеточных жиров. Одна чашка йогурта предлагает вам 20-30 процентов ежедневного рекомендуемого количества рибофлавина.

4. Молочная кислота: Это одно из основных питательных веществ в йогурте, и она также является одним из ключевых ингредиентов в нескольких продуктах для ухода за кожей. Молочная кислота — отличный отшелушивающий и увлажняющий крем для кожи. Она также действует как средство против старения, уменьшая видимость морщин и предотвращая образование новых морщин и мелких линий. Теперь, когда мы знаем все о различных питательных веществах, которые делают йогурт настолько фантастическим средством для кожи, давайте посмотрим на все преимущества, которые вы можете получить, используя маску для лица с йогуртом. Вот некоторые из замечательных преимуществ использования этой удивительной маски.

Что делает йогурт с вашей кожей?

1. Увлажненная и гидратированная кожа: Если вы думаете, что ваше лицо выглядит вялым и усталым, не волнуйтесь. Аккуратно наносите натуральный йогурт на лицо круговыми движениями. Молочная кислота, присутствующая в йогурте, поможет увлажнить кожу, снимая тем самым усталый вид. 2. Яркая кожа: Молочная кислота, присутствующая в йогурте, ингибирует выработку фермента, называемого тирозиназой. Этот фермент отвечает за производство меланина. Меланин вызывает тонус вашей кожи. Когда производство меланина ингибируется, вы получаете более яркий оттенок кожи. 3. Эксфолиация: Йогурт — отличный отшелушивающий пилинг. Молочная кислота, присутствующая в йогурте, представляет собой натуральную альфа-гидроксильную кислоту, которая помогает удалить мертвые клетки кожи. Молочная кислота не раздражает кожу, а также обеспечивает надлежащее удаление мертвых клеток. Это, в свою очередь, стимулирует клетки возобновляться быстрее. 4. Безупречная кожа: Если вы каждый день используете маску для лица из йогурта, вы можете уничтожить бактерии, которые вызывают прыщи. Цинк, присутствующий в йогурте, уменьшает воспаление кожи, а также способствует уменьшению количества жира, производимого сальными железами. Пробиотики в йогурте уничтожают бактерии. Различные составляющие йогурта работают вместе, чтобы обеспечить вам кожу без пятен. 5. Удаляет темные круги: Маска для лица с йогуртом может быть именно тем, что поможет вам избавиться от этих настойчивых и неприглядных темных кругов под глазами. Цинк, присутствующий в йогурте, помогает осветлять пятна и шрамы, а также общий тон кожи. Использование маски для лица с йогуртом регулярно помогает избавиться от этих темных кругов раз и навсегда. 6. Эликсир молодости: Маска для лица с йогуртом содержит мощные антиоксиданты, которые предотвращают повреждение кожи свободными радикалами. Таким образом, вы можете задержать начало старения кожи, регулярно используя эту маску. Это молочная кислота, присутствующая в йогурте, которая предотвращает старение кожи.

7. Инфекционная кожа: Молочная кислота в йогурте обладает противогрибковыми свойствами. Следовательно, маска для лица с йогуртом является хорошим способом борьбы с любой грибковой инфекцией. Вам просто нужно использовать маску для лица от 4 до 5 раз в день, пока инфекция не пройдет. 8. Успокаивает солнечные ожоги: Цинк, присутствующий в йогурте, является спасением при солнечных ожогах. Он поможет облегчить ощущение жжения и зуда, вызванное солнечными ожогами.

Смешивание йогурта с другими ингредиентами

У вас есть возможность использовать натуральный, простой йогурт самостоятельно или в сочетании с другими ингредиентами, полезными для кожи. Некоторые из ингредиентов, которые вы можете использовать для усиления эффекта вашей маски для лица йогурта: Тертая морковь: Если у вас сухая кожа и вы хотите, чтобы она выглядела здоровой, мягкой и увлажненной, добавьте немного тертого моркови к йогурту и нанесите маску на лицо. Она омолодит кожу и придаст натуральный блеск. Лимонный сок: Это отличное дополнение к йогурту, если у вас жирная кожа. Это поможет очистить забитые поры и расслабить вашу кожу. Лимонный сок помогает выровнять тон кожи и сделать ее ярче.

Мед: Чтобы сделать вашу кожу эластичной, добавьте немного меда в маску для лица. Мед является естественным увлажнителем, согласно Национальному медовому совету, он блокирует влагу в вашей коже и не дает ей высохнуть. Это уменьшает шансы образования морщин. Если у вас чувствительная кожа, у вас может возникнуть легкое ощущение покалывания при нанесении маски. Однако, если ваша кожа ультрачувствительна, вы можете почувствовать жжение. Если такая реакция возникает, немедленно смойте маску водой. Если у вас аллергия на молочные продукты или альфа— и / или бета-гидроксиловую кислоту, к сожалению, вы не сможете использовать маску из йогурта. Ранее были названы пять ингредиентов в масках для лица.