На фестивале «Селигерский рыбник» напекут 250 кг пирогов и сварят 500 литров ухи

14 июля в Осташковском районе, в деревне Петриково пройдёт гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник». В программе фестиваля — мастер-классы звездных поваров, где каждый желающий может посмотреть, как пекут пироги из свеже выловленной селигерской рыбы по старинным рецептам, а также ярмарка местных продуктов, выращенных и произведенных в Селигерском краю. На рыбном базаре можно попробовать и купить всевозможную рыбу, копченную различными способами, известными только на Селигере. Также на фестивале будут выступления фольклорных коллективов, народные гуляния, конкурсы и игры.

Пироги с рыбой готовили на Руси давно, но на Селигере рыбник имеет свою особенность: в начинку обязательно кладут зеленый лук, а тесто должно быть непременно ржаным — именно оно придает особый неповторимый вкус этому рыбному блюду. На фестивале будет выпечено более 250 килограмм рыбных пирогов. Гости смогут попробовать уху, сваренную по традиционным селигерским рецептам, — более 500 литров супа приготовят для участников мероприятия.

Программа IV Гастрономического фестиваля «Селигерский рыбник»:

7:00 — 9:30 — Соревнования по спортивному лову рыбы на поплавочную удочку «Селигерский рыбак»

10:00 — 12:00 — Конкурс рыбных пирогов «Селигерский рыбник»

12:00 — Традиционные игры «Селигерские рюхи»

14:00 — Открытие фестиваля. «Лотерея» и викторина от участников конкурса

14:00 — Объявление итогов конкурса

14:30 — 16:30 — Мастер-классы по приготовлению рыбных блюд русской кухни в исполнении ведущих шеф-поваров.