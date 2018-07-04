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На фестивале «Селигерский рыбник» напекут 250 кг пирогов и сварят 500 литров ухи
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На фестивале «Селигерский рыбник» напекут 250 кг пирогов и сварят 500 литров ухи 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
14 июля в Осташковском районе, в деревне Петриково пройдёт гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник». В программе фестиваля — мастер-классы звездных поваров, где каждый желающий может посмотреть, как пекут пироги из свеже выловленной селигерской рыбы по старинным рецептам, а также ярмарка местных продуктов, выращенных и произведенных в Селигерском краю. На рыбном базаре можно попробовать и купить всевозможную рыбу, копченную различными способами, известными только на Селигере. Также на фестивале будут выступления фольклорных коллективов, народные гуляния, конкурсы и игры.
Пироги с рыбой готовили на Руси давно, но на Селигере рыбник имеет свою особенность: в начинку обязательно кладут зеленый лук, а тесто должно быть непременно ржаным — именно оно придает особый неповторимый вкус этому рыбному блюду. На фестивале будет выпечено более 250 килограмм рыбных пирогов. Гости смогут попробовать уху, сваренную по традиционным селигерским рецептам, — более 500 литров супа приготовят для участников мероприятия.
Программа IV Гастрономического фестиваля «Селигерский рыбник»:
7:00 — 9:30 — Соревнования по спортивному лову рыбы на поплавочную удочку «Селигерский рыбак»
10:00 — 12:00 — Конкурс рыбных пирогов «Селигерский рыбник»
12:00 — Традиционные игры «Селигерские рюхи»
14:00 — Открытие фестиваля. «Лотерея» и викторина от участников конкурса
14:00 — Объявление итогов конкурса
14:30 — 16:30 — Мастер-классы по приготовлению рыбных блюд русской кухни в исполнении ведущих шеф-поваров.
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