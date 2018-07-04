Фестиваль «Кофе и чай» в парке «Сокольники»

С 25 по 26 августа в парке «Сокольники» пройдет фестиваль чая и кофе: событие для тех, кто любит хорошие напитки, сладости и мороженое — то есть почти для всех родителей и детей.

Баночки с вареньями и джемами, запах кофе, огромное количество разных сортов чая — все это можно будет купить и очень многое — попробовать. Организаторы обещают мастер-классы по традиционному завариванию чая, розыгрыши и викторины, а еще площадку «ПроКоЧай», на которой можно будет попробовать разные сорта из чайных коллекций.

Мероприятие бесплатное. На выставке-ярмарке понравившийся продукт можно купить. Подробности о брендах, участвующих в фестивале, можно найти по ссылке.

Место: парк «Сокольники», 4-й Лучевой просек и Фонтанная площадь