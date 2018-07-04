Ещё
Эндокринолог раскрыла секрет гормонального баланса
Далее:
Читайте также:
Ещё
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера

Эндокринолог раскрыла секрет гормонального баланса 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Испанские ученые доказали, что ежедневное употребление орехов улучшает качество мужской спермы. Врач‐эндокринолог Анастасия Бердникова рассказала «360», какие еще продукты стоит добавить в рацион, чтобы сбалансировать гормональный фон.
В течение двух недель участники эксперимента в университете Реуса потребляли 60 граммов смеси разных орехов. Ежедневная порция миндаля, грецких орехов и фундука увеличила количество продуцируемых сперматозоидов, в среднем, на 16%, заявили репродуктологи.
Российский врач-эндокринолог Анастасия Бердникова считает, что ориентироваться на результаты подобных исследований не стоит. Орехи полезны для здоровья человека в принципе. Например, они благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, причем не только мужчин, но и женщин.
Очень часто девочки-вегетарианки жалуются на отсутствие менструальной функции
Анастасия Бердникова
Бердникова считает, что перечислить продукты, которые лучше всего влияют на репродуктивную функцию человека, невозможно.
Однако уже доказана польза жирных кислот Омега-3 и витамина D. Получить нужное количество полиненасыщенных кислот можно из рыбы. Сложнее обстоит дело с витамином D — чаще всего его получают с пищевыми добавками, потому что богатые им продукты встречаются редко.
Женщинам, по мнению доктора, следует отдавать предпочтение растительным жирам.
Однако надо учесть, что избыток веса является серьезным аргументом для снижения их количества в рационе. По словам специалиста, секрет баланса кроется в правильном соотношении любых продуктов в рационе. В этом случае любая система организма, и репродуктивная в том числе, будет работать эффективно, заявила Анастасия Бердникова.
Французские специалисты обнаружили, что соевое молоко мешает маленьким детям развиваться правильно. Эксперты считают, что этот продукт не может заменить грудное молоко. Полная замена материнского молока может вызвать различные заболевания у младенцев.
360tv.ru: последние новости
Ученые разработали способ получать еще больше удовольствия от еды Россельхознадзор изъял больше 2 тонн подозрительной свинины в Красноярском крае В лондонском зоопарке изобрели оригинальный способ помочь животным во время жары
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера49
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»81
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение