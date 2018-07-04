Эндокринолог раскрыла секрет гормонального баланса

Испанские ученые доказали, что ежедневное употребление орехов улучшает качество мужской спермы. Врач‐эндокринолог Анастасия Бердникова рассказала «360», какие еще продукты стоит добавить в рацион, чтобы сбалансировать гормональный фон.

В течение двух недель участники эксперимента в университете Реуса потребляли 60 граммов смеси разных орехов. Ежедневная порция миндаля, грецких орехов и фундука увеличила количество продуцируемых сперматозоидов, в среднем, на 16%, заявили репродуктологи.

Российский врач-эндокринолог Анастасия Бердникова считает, что ориентироваться на результаты подобных исследований не стоит. Орехи полезны для здоровья человека в принципе. Например, они благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, причем не только мужчин, но и женщин.

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Анастасия Бердникова

Бердникова считает, что перечислить продукты, которые лучше всего влияют на репродуктивную функцию человека, невозможно.

Однако уже доказана польза жирных кислот Омега-3 и витамина D. Получить нужное количество полиненасыщенных кислот можно из рыбы. Сложнее обстоит дело с витамином D — чаще всего его получают с пищевыми добавками, потому что богатые им продукты встречаются редко.

Женщинам, по мнению доктора, следует отдавать предпочтение растительным жирам.

Однако надо учесть, что избыток веса является серьезным аргументом для снижения их количества в рационе. По словам специалиста, секрет баланса кроется в правильном соотношении любых продуктов в рационе. В этом случае любая система организма, и репродуктивная в том числе, будет работать эффективно, заявила Анастасия Бердникова.

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