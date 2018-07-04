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10 натуральных ароматов, которые не переносят комары
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10 натуральных ароматов, которые не переносят комары 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
1. Не зря в школьных походах мы жгли еловые ветки и шишки, чтобы отпугнуть комаров от костра. Они не переносят запах хвои. Разводить костер не обязательно — можно использовать эфирные масла кипариса, можжевельника, ели и других хвойных — какие вам больше нравятся. Добавьте каплю-другую аромата в воду, когда будете мыть полы. Можно также смешать масло с детским кремом и намазать кожу.
2. Плохо комары относятся к запаху ванили. Использовать можно ее стручки, а также эфирные масла и даже обычный ванилин. Обработайте сладким ароматом кожу, одежду, предметы мебели.
3. Цветы с выраженным запахом противны комарам и мошкаре. Разведите на окнах герань, зажгите ароматическую свечку с ароматом лаванды, поставьте в вазу хризантемы.
4. Мяту и мелиссу против комаров можно использовать в виде фито-подушек. Положите такую рядом — обеспечите себе спокойный здоровый сон и отпугнете назойливых насекомых.
5. Легенды утверждают, что вампиры не переносят запах чеснока. Комары тоже пьют кровь… Если вас самих не смущают резкие ароматы — вперед. Разложите очищенные зубчики рядом. Запах, кстати, не только защитит от зудящих укусов, но и станет отличной профилактикой простуды.
6. Не любят комары и цитрусовые фрукты. Лимон, апельсин, лайм. Чем ярче аромат, тем меньше комаров вокруг. Можно поставить рядом емкость с натертой цедрой, можно воспользоваться «бабушкиным» лайфхаком. Во времена, когда специальную химию от насекомых еще не придумали, наши бабушки разрезали пополам лимон и втыкали в него «гвоздики» гвоздики. Получившийся пряно-цитрусовый аромат отлично отпугивал комаров.
7. Знаменитая вьетнамская «Звездочка» отпугивает комаров не хуже известных средств.
8. Поможет справиться с насекомыми и уксус, вот только выдержите ли вы такую ароматную атаку во влажные и душные летние ночи.
9. Эксперты предлагают для борьбы и нашатырный спирт. Но это тоже сомнительное удовольствие. Находится в комнате, пропахшей таким ароматом просто не безопасно.
10. В качестве знаменитого старинного средства от комаров часто называют персидскую или кавказскую ромашку — пиретрум. Высушенные цветы поражают нервную систему комаров так, что они боятся даже близко подлетать к дому, где есть эти цветы. Засушите и разложите пару букетиков в разных частях квартиры. Говорят, насекомые исчезнут из дома на неделю.
Ну а если вы все равно не убереглись, протирайте укусы слабым раствором нашатыря или нанесите кефирную или сметанную маску. Вот увидите, как быстро пройдут зуд и покраснение.
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