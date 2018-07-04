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В Курской области провели вакцинацию птицы
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В Курской области провели вакцинацию птицы 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Сотрудники Управления ветеринарии рекомендуют покупать птицу кур только в местах санкционированной торговли
Мясо кур, которое поступает в торговые сети региона, находится под контролем государственной ветеринарной службы области и безопасно для человека. В настоящее время птицефабрики работают в «закрытом режиме», поголовье полностью вакцинировано.
В Управлении ветеринарии не рекомендуют покупать яйца и мясо птицы в местах несанкционированной торговли, где нет лабораторий по контролю за безопасностью пищевых продуктов.
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