В Курской области провели вакцинацию птицы

Сотрудники Управления ветеринарии рекомендуют покупать птицу кур только в местах санкционированной торговли

Мясо кур, которое поступает в торговые сети региона, находится под контролем государственной ветеринарной службы области и безопасно для человека. В настоящее время птицефабрики работают в «закрытом режиме», поголовье полностью вакцинировано.

В Управлении ветеринарии не рекомендуют покупать яйца и мясо птицы в местах несанкционированной торговли, где нет лабораторий по контролю за безопасностью пищевых продуктов.