Мифы о правильном питании

Необходимую для жизнедеятельности энергию человек получает из десятков источников, однако еда — входит в список важнейших из них. Качество рациона определяет самочувствие и настроение человека. Для сохранения физической формы необходимо питаться сбалансировано. Смысл данного способа состоит в снабжении организма необходимым количеством всех нужных для его работы элементов: витамины, белки, минералы, жиры углеводы клетчатка и так далее. Однако на сегодняшний день у людей сформировалось неправильное мнение о правильном питании, что стало причиной возникновения различных мифов.

Миф №1. Сбалансированное питание—это скучно и невкусно

У всех в голове крепко засела установка, что полезная пища— это обязательно не аппетитная, невкусная, пресная, однообразная еда, которая помимо пользы организму не способна ничего предоставить. Люди все чаще связывают понятие вкусной еды с вредной пищей. Сбалансированный рацион не обязательно невкусный, он способен доставить гастрономическое удовольствие.

Для сохранения физической формы не обязательно морить себя голодом и питаться одними яблоками с морковью. Помощь в сбросе лишних килограмм окажут вкуснейшие салаты, нежная рыба, ароматные супы и многие другие блюда, рецепты на которые в большом количестве без труда можно раздобыть в интернете.

Ежедневное меню здорового человека должно включать больше фруктов и овощей, морепродуктов, курицы и рыбы вместо тяжелого мяса, используйте разнообразные диетические соусы и приправы.

Миф №2. Правильное питание требует много времени и сил для готовки

Когда дело доходит до готовки, нам становится жалко свободного времени. На сегодняшний день многие люди считают, что приготовление полезной пищи занимает много времени, из-за чего чаще обращаются к полуфабрикатам и фастфуду. Подобная еда только навредит нашим здоровью и внешности.

Здоровое питание способно сохранить наши время и самочувствие, быстрый завтрак из нарезанного за пару минут салата спровоцирует работу обменных процессов в организме и зарядит энергией. Несложные и полезные блюда реально готовить с расчетом на два-три дня, что позволит уделять им еще меньше времени, чем полуфабрикатам. Даже занятой человек имеет в распоряжении полчаса на приготовление вкусного ужина.

Миф №3. Сбалансированное питание—это дорогое удовольствие

На пути к здоровому питанию людей сбивают многочисленные рецепты приготовления полезных блюд, в которых основу составляют редкие сорта мяса, птицы, рыбы. Это заставляет их думать, что сбалансированное питание — это дорого. Мало кто может позволить себе мраморную говядину на завтрак и суп с омарами на обед. Однако существует множество доступных рецептов, для которых требуются лишь привычные нам крупы, овощи, птица и так далее. Сбалансированное питание вариативно и подойдет для любого кошелька.

Миф №4. Придерживаться режима питания сложно и скучно

Это зависит от взгляда на проблему. Утруждайте себя подсчетом калорий на калькуляторе, как этому учат «гуру» интернета и профессиональные спортсмены, либо сделайте процесс увлекательным. Поиск интересных рецептов и новых ингредиентов приведет к тому, что проведенное на кухне время станет восприниматься совершенно иначе. Ранее скучная работа начнёт вызывать интерес и чувство удовлетворения. Если поиск рецептов все-таки вызывает скуку, то ограничьтесь вариантами, вроде сухофруктов, салатов и подобной им пище.

Миф №5. Завести привычку питаться правильно трудно

Перспектива смены привычек и распорядка дня пугает человека. Поэтому переход к сбалансированной пище воспринимается с опаской и считается сложным. Однако именно правильное питание является одной из немногих систем, к которой легко привыкнуть. Она никак не ограничивает человека и при этом дает возможность оставаться стройным, поддерживать самочувствие и настроение на высоком уровне.

Для ускорения обмена веществ необходимо питаться 5-6 раз в день малыми порциями и выбирать здоровую пищу.

Заблуждения

Рассмотрим несколько небольших, но не менее распространенных заблуждений.

Суши и роллы — диетическая пища

Роллы действительно не наносят непоправимого вреда фигуре сами по себе. Однако соевый соус, с которым они употребляются, напротив, крайне калориен и противопоказан худеющим людям.

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Перекусы вредны

Мнение о вреде перекусов ошибочно. Каждый здоровый человек в течение дня нуждается в пополнении энергии. Однако перекусы не должны подразумевать под собой сладкую пищу, вроде шоколадного батончика или мороженого.

Итог

Подытоживая, приведем положительные и отрицательные стороны выбора правильного питания. Из плюсов отметим следующие пункты:

Польза для здоровья, поддержание фигуры, настроения, работоспособности.

Интересная готовка.

Выбор блюд.

Диапазон стоимости ингредиентов, дающий возможность экономить на еде без потери качества и баловать себя блюдами подороже.

Из отрицательных моментов выделяется лишь тот факт, что, несмотря на простоту перехода на правильное питание, далеко не каждый способен отказаться от вредной, но вкусной пищи. Ориентироваться на программу спортсменов-профессионалов или актеров, задача которых заключается в сбросе веса в максимально сжатые сроки, что предполагает нанесение организму вреда, не стоит. Правильное питание — стиль жизни, марафон, а не спринт перед выступлением или съемкой.

Таким образом, становится ясно, что мифы, сложившиеся о правильном питании, исходят исключительно из незнания. В данной статье мы постарались их разрушить, но завершить это способен только сам человек. Включите в повседневность здоровую пищу и в скором времени убедитесь в положительном результате.

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