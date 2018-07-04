Авокадо и другие фрукты, от которых можно поправиться

Казалось бы, что может быть полезней фруктов с их витаминами и микроэлементами. Тем более что и набрать лишний вес, ежедневно употребляя в пищу яблоки или, скажем, авокадо, уже точно невозможно. Так считают практически все. Но на самом деле фрукты весьма коварны.

Осторожно: калории!

Первое, на что мы обращаем внимание, если не хотим поправиться, — это на калорийность продуктов. Поэтому для начала рассмотрим фрукты с этой стороны. Вы можете себе представить, что один-единственный фрукт может заменить полноценный ужин? Нет? А между тем плод авокадо на такое способен. Несмотря на то, что регулярное употребление авокадо на самом деле благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и печени, от него можно запросто обзавестись лишними килограммами. Дело в том, что в авокадо содержится приблизительно 180 Ккал на 100 гр. продукта. То есть в одном плоде — около 350 Ккал. В то время как во многих диетах калорийность целого ужина не превышает 250 Ккал.

В рейтинге калорийности сразу за авокадо идет банан (хотя, конечно, на самом деле это трава) — 90 Ккал и виноград — 65 Ккал. Несомненно, для того, чтобы изрядно поправиться от поедания упомянутых фруктов, необходимо есть их в довольно больших количествах. Но это если опираться только на калории. А в действительности дело не только в них.

Фруктоза хуже глюкозы

Многие питаются фруктами исключительно по причине того, что они содержат фруктозу. Мол, фруктоза полезнее глюкозы. Однако американские ученые обнаружили, что это совсем не так. Профессора из калифорнийского университета опытным путем доказали, что фруктоза способствует образованию жира в организме. Исследователи наблюдали за группой, меню членов которой было составлено с упором на фрукты.

В результате выяснилось, что у испытуемых повысилось содержание внутрибрюшного жира. Оказалось, во всем виновата фруктоза. Фруктоза, в отличие от глюкозы, не преобразуется в энергию, а превращается в жир. Кроме того, она тормозит процесс выработки инсулина, благодаря которому наше тело контролирует уровень энергии, нарушается и выработка гормона насыщения — лептина. Именно поэтому организм начинает делать «запасы». По этой же причине после употребления фруктов мы зачастую чувствуем голод и едим еще больше.

Вред смузи и фрешей

И что же теперь? Не кушать фрукты? Конечно, вообще отказываться от них не стоит. Но все полезно в меру. Важен и способ приготовления продуктов. Например, диетологи не советуют злоупотреблять модными сегодня фрешами. Во-первых, потому, что они очень калорийны. В одном стакане сока содержится около 300 Ккал. Во-вторых, в связи с определенной технологией их производства из фруктов исчезает клетчатка. А ведь именно она дарит нам чувство насыщения и препятствует усвоению вредного сахара. Специалисты утверждают, что максимальная доза фреша в день — всего 3 стакана. Причем, сок в обязательном порядке необходимо разводить водой.

Не потчуют эксперты и смузи. Нередко в него добавляют такие ингредиенты, которые только способствуют ожирению. Например, уже упомянутые бананы, которые находятся в тройке лидеров среди калорийных фруктов, мороженое, сливки. Обычной в одном смузи содержится до 200 Ккал. Так что это, скорее, не напиток, а полноценная еда.

Доктора рекомендуют есть свежие или замороженные фрукты в первозданном виде. Причем, идеально, если вы не будете употреблять в сутки больше 2-х чашек.

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