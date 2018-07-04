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Холодный суп из шпината
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Холодный суп из шпината 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Змнее лето обязательно закончится и вам снова захочется холодненького. Например супа. Первое блюдо из полезного шпината от Джонатан Кертис из ресторана «Тоторо» — сециально для вас.
Вам понадобится:
шпинат — 30 г  огурцы свежие — 180 г  лед фраппе — 80 г  мисо паста — 20 г  мирин — 8 г  сыр Тофу — 80 г  соль — 1 г  перец — 0,2 г  слайс огурца — 30 г  кресс салат — 1 г  оливковое масло — 2 г  Приготовление:
Из шпината и огурца выжать сок. В него добавить лед фраппе, мисо пасту, мирин, тофу, соль, перец, пробить в блендере до однородной массы и протереть через мелкое сито. В тарелку налить суп, украсить слайсом огурца, кресс салатом и оливковым маслом.
Фото: арив ресторана
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