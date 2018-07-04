Холодный суп из шпината

Змнее лето обязательно закончится и вам снова захочется холодненького. Например супа. Первое блюдо из полезного шпината от Джонатан Кертис из ресторана «Тоторо» — сециально для вас.

Вам понадобится:

шпинат — 30 г огурцы свежие — 180 г лед фраппе — 80 г мисо паста — 20 г мирин — 8 г сыр Тофу — 80 г соль — 1 г перец — 0,2 г слайс огурца — 30 г кресс салат — 1 г оливковое масло — 2 г Приготовление:

Из шпината и огурца выжать сок. В него добавить лед фраппе, мисо пасту, мирин, тофу, соль, перец, пробить в блендере до однородной массы и протереть через мелкое сито. В тарелку налить суп, украсить слайсом огурца, кресс салатом и оливковым маслом.

Фото: арив ресторана