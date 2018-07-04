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Диетологи рассказали о продуктах, которые лучше не есть летом
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Диетологи рассказали о продуктах, которые лучше не есть летом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Американские эксперты в области диетологии и физиологии составили перечень продуктов, от которых стоит отказаться в жаркое время года. Любителям крепких напитков, таких как коньяк и настойки, они советуют не употреблять их.
Хотя принято считать, что с помощью алкоголя можно расслабиться и выспаться, это не так. Спиртное плохо влияет на гормон сна мелатонин: хотя крепкие напитки и вызывают глубокий сон, он будет неполноценным.
Чтобы во время рабочего дня были силы, эксперты рекомендуют перекус: кофе с куском зернового хлеба и оливковым маслом. От сладостей лучше отказаться, а вместо них выпить чай с медом. Последний богат долго действующими углеводами, которые дадут энергию до самого вечера.
Как бы странно это не прозвучало, но специалисты советуют на ночь для лучшего сна есть индейку. Ученые выяснили, что в этом мясе птицы есть протеины, которые оказывают расслабляющее действие. Если съесть такое блюдо в обед, то у человека может начать клонить в сон.
Летом также лучше не есть мучное и сладкое. При этом боязнь поправиться тут играет не самое важное значение. Сладкое воздействует на уровень глюкозы в крови, повышая сахар. Выпечка, попадая в желудок, начинает «разбухать», поэтому появляется ощущение тяжести и желание прикорнуть.
Следует избегать и жареной пищи, так как на ее переваривание тратится слишком много энергии и она раздражает пищеварительный тракт, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».
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