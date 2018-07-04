Учимся готовить Иван-Чай

О том, как «правильно готовить иван-чай» написана куча статей, и заглянув в первые 10, выданные по аналогичному запросу в поисковике, я почти сошла с ума от противоречивой местами информации. Я не знаю, как «правильно», поэтому расскажу о личном опыте. Меня учила заготавливать кипрей (это научное название Иван-Чая) мама подруги. Она живет в деревне, занимается травами всю жизнь, так что я уверена, что это авторитетный источник. По ее рекомендациям заготавливаю чай уже третье лето.

Итак, поехали. иван-чай — растение с длинным стволом, на котором растут темно-зеленые узкие листья, венчает все «свечка» из нежно-фиолетовых соцветий. Обладает тонким ароматом. Собирать его начинаем, как только зацветет и до момента, как листья начнут грубеть и сохнуть, а цветы превратятся в пух.

Мой главный критерий при сборе — чем дальше от Нижнего Новгорода, тем лучше. Место сбора реально влияет на вкус. Самый ароматный чай у меня получался из листьев, собранных в Воротынском районе и на Светлояре. В этом году собирала недалеко от Большого Болдино, но в данный момент он еще «зреет», так что о его вкусе будет известно позднее.

Техника сбора проста: придерживаем стебель одной рукой чуть ниже соцветий, другой обхватываем его и проводим рукой вниз, как бы «против шерсти». В итоге в руке остается пучок листьев. Кладем его в мешок (пакет) и переходим к следующему стеблю. Этот способ сбора считается более экологичным, так как растение продолжает расти.

Отдельно можно собрать немного цветов, чтобы потом добавить в чай для красоты и приятного «медового» аромата. Но сушить их нужно отдельно.

Обрабатывать иван-чай нужно в тот же день, когда он был собран. Просто высушить листочки нет смысла — это будет просто сушеная трава. Напиток должен пройти процесс ферментации. Хорошо если после сбора листья чуть-чуть подвянут (двух часов в тени — за глаза), но можно начать обрабатывать сразу.

Теперь начинается самое интересное (читай: трудоемкое)…

Берем 1–2 листика и скатываем в шарик. И так со всем мешком. На процесс лучше заложить пару часов, в зависимости от количества чая. Наша цель — чтобы листочки дали сок.

Еще есть крутой «олдскульный» способ — мелко порубить чай тяпкой в деревянном корыте. Лично меня этот процесс очень вдохновляет, я даже корыто специально нашла. Также можно пропустить через мясорубку. Но и то, и другое времени займет ненамного меньше. Выбирайте способ по душе.

Кстати, как-то в порыве лени пробовала измельчать в блендере, но конкретно с моим получилась дрянь: лезвия очень быстро забивались, а листья в итоге превратились в кашу.

Когда все перекручено (порублено), складываем чай в стеклянные трехлитровые банки (на две трети, чтобы было удобно перетряхивать), или в тазик. Накрываем ситцевой тряпочкой. Начинается магический процесс ферментации, который и превращает траву в чай.

Путем проб, ошибок и заплесневелых партий чая, я поняла, что «перепревать» он должен два дня. Один день — мало, а на третий можно уже не уследить, тогда появится плесень и все пойдет прахом. В течение этого времени чай нужно хорошенько перемешивать, не менее трех раз в сутки. Мой вариант: до работы, после работы, перед сном. Получается чаще — здорово.

Критерием того, что все идет по плану, является приятный фруктовый аромат, потемнение листьев, выделение сока. А еще, перемешивая чай вы будете чувствовать, как он ощутимо нагревается.

Затем — сушка. Идеально сушить в печке, но вряд ли у большинства из нас она есть. Поэтому сушим либо в духовке при небольшой температуре и приоткрытой дверце, либо просто сушим. Пробовала и так, и эдак, разницы не ощутила. Разве что с духовкой больше возни. Сейчас я раскладываю на лоджии ненужную простынь и сушу на ней.

Сушим до того момента, как листья не перестанут прилипать к рукам. В жаркую погоду это дня два. Хранить чай лучше всего в платяных мешочках или бумажных пакетах. В готовый чай добавляем высушенные отдельно цветы кипрея, мету, смородину, ромашку… Или ничего не добавляем и наслаждаемся напитком так.

Кстати, в отличие от черного чая, иван-чай не портится, когда стоит долго в чайнике. Но вкуснее всего, конечно, свежезаваренный напиток.