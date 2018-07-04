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Чайный гриб стал самым модным напитком у американцев
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Чайный гриб стал самым модным напитком у американцев 

360tv.ru 55 минут назад
В Соединенных Штатах необычайно популярным стал напиток «комбуча», известный в России под названием «чайный гриб». Об этом сообщили «Аргументы и Факты».
Симбиоз уксуснокислых бактерий и дрожжей считается невероятно полезным для здоровья. Китайцы называют его «Эликсиром бессмертия». В России «чайный квас» распространился со времен Русско-японской войны.
13 июня в штате Нью‐Гэмпшир (США) началось производство нового сорта виски с ароматом бобровой струи — вещества, выделяемого из особых желез речных бобров.
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