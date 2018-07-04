Чайный гриб стал самым модным напитком у американцев

В Соединенных Штатах необычайно популярным стал напиток «комбуча», известный в России под названием «чайный гриб». Об этом сообщили «Аргументы и Факты».

Симбиоз уксуснокислых бактерий и дрожжей считается невероятно полезным для здоровья. Китайцы называют его «Эликсиром бессмертия». В России «чайный квас» распространился со времен Русско-японской войны.

13 июня в штате Нью‐Гэмпшир (США) началось производство нового сорта виски с ароматом бобровой струи — вещества, выделяемого из особых желез речных бобров.