Только 3% населения соблюдают правила гигиены на кухне

Для проведения эксперимента, посвященного безопасному приготовлению пищи, 383 добровольца были поделены на две группы. Одной из них показали короткое обучающее видео правил тепловой обработки мяса: в частности, использование термометра. Другая (контрольная) группа видео не смотрела. Мясо, предоставленное для эксперимента, было заражено кишечной палочкой в небольших концентрациях. Добровольцы под руководством шеф-поваров готовили гамбургеры из индейки и салат; на кухнях в самых разных местах были расставлены камеры. Инструкций по мытью рук ни одна из групп не получала.

Анализируя видеозаписи, ученые оценили не только восприимчивость людей к новой информации, но и их базовый уровень гигиенических знаний. Выяснилось, что 25% людей, посмотревших видео, все равно не стали использовать термометр для оценки готовности мяса, вместо этого ощупывая его руками или просто разглядывая цвет. В контрольной группе 34% участников самостоятельно решили применить термометр. При этом лишь половина из них поместила его в нужное место (то есть в самую холодную часть мяса), и 52% — из тех, кто посмотрел обучающее видео. Неправильная тепловая обработка мяса приводит к распространению инфекций, отмечают авторы работы. Риск оказался даже выше, чем предполагали ученые: оказалось, что почти никто не моет руки как следует.

По правилам, после касания сырого мяса полагается мыть руки — иначе бактерии распространятся на другие продукты или поверхности, но лишь треть участников в обеих группах сделала это. Почти 24% людей вообще не использовали мыло. Но даже с мылом руки были вымыты некачественно: менее 20 секунд и без обработки каждого участка. Лишь 3% из общего числа участников эксперимента мыли руки согласно всем правилам гигиены: до и после приготовления пищи, а также при смене процедур и продуктов.

В результате кишечной палочкой оказались заражены листья салата (5% случаев), экраны смартфонов (6%), ручки холодильника и крана (по 11%). Наибольший объем бактерий достался контейнерам для специй — 48%.

Подводя итоги, ученые просят людей внимательнее относиться к гигиене, напоминая об опасности инфекций.