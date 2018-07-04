Горячий сидр с виски и взбитыми сливками

Красивый, праздничный алкогольный напиток с взбитыми сливками.

Ингредиенты

Сидр 740 мл цедра апельсина по вкусу

свежевыжатый апельсиновый сок 1/2 стак.

корица 2 шт.

гвоздика 2 ч. л.

молотый имбирь 1/2 ч. л.

молотый мускатный орех 1/4 ч. л.

мед 3-5 ст. л.

виски 1 стак.

взбитые сливки по вкусу

Способ приготовления Сидр выливаем в среднюю кастрюлю и добавляем все остальные ингредиенты, кроме сливок и виски. На маленьком огне доводим до кипения, варим 8-10 минут, потом снимаем с огня и добавляем виски. Разливаем напиток по бокалам, сверху выкладываем взбитые сливки и подаем горячим. При подаче украсьте напиток тросточкой карамели или палочкой корицы.

Время готовки30 мин Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная