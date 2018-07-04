Горячий сидр с виски и взбитыми сливками 

Красивый, праздничный алкогольный напиток с взбитыми сливками.
Ингредиенты
Сидр 740 мл цедра апельсина по вкусу
свежевыжатый апельсиновый сок 1/2 стак.
корица 2 шт.
гвоздика 2 ч. л.
молотый имбирь 1/2 ч. л.
молотый мускатный орех 1/4 ч. л.
мед 3-5 ст. л.
виски 1 стак.
взбитые сливки по вкусу
Способ приготовления Сидр выливаем в среднюю кастрюлю и добавляем все остальные ингредиенты, кроме сливок и виски. На маленьком огне доводим до кипения, варим 8-10 минут, потом снимаем с огня и добавляем виски. Разливаем напиток по бокалам, сверху выкладываем взбитые сливки и подаем горячим. При подаче украсьте напиток тросточкой карамели или палочкой корицы.
Время готовки30 мин Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная