Овощной «Мохито»

Вкусный напиток охладит вас во время новогодних праздников.

Кухонная техника: Ручной блендер HR1677

Ингредиенты

Огурцы

2-3шт Базилик

2-3 веточки для украшения

Спрайт

0,5л Лед 4 кубика

Лимон

2-3 дольки

Лайм

2-3 дольки для украшения (на две порции)

Способ приготовления

1. Кладем в стакан 4 кубика льда и измельчаем при помощи ножки блендера. Огурец чистим от кожуры и нарезаем кольцами. Лимон моем и нарезаем тоненькими дольками. Берем стакан, в котором будем подавать коктейль, кладем туда лед, огурец и лимон.

Время готовки30 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко

КухняМеждународная

2. Заливаем спрайтом. Перемешиваем барной ложкой (либо любой ложкой с длинной ручкой, либо перемешиваем в барном стакане). Украшаем коктейль лаймом и базиликом.