Овощной «Мохито» 

Вкусный напиток охладит вас во время новогодних праздников.
Кухонная техника: Ручной блендер HR1677
Ингредиенты
Огурцы
2-3шт Базилик
2-3 веточки для украшения
Спрайт
0,5л Лед 4 кубика
Лимон
2-3 дольки
Лайм
2-3 дольки для украшения (на две порции)
Способ приготовления
1. Кладем в стакан 4 кубика льда и измельчаем при помощи ножки блендера. Огурец чистим от кожуры и нарезаем кольцами. Лимон моем и нарезаем тоненькими дольками. Берем стакан, в котором будем подавать коктейль, кладем туда лед, огурец и лимон.
Время готовки30 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная
2. Заливаем спрайтом. Перемешиваем барной ложкой (либо любой ложкой с длинной ручкой, либо перемешиваем в барном стакане). Украшаем коктейль лаймом и базиликом.