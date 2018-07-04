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Овощной «Мохито»
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Овощной «Мохито» 

Карельские вести 29 минут назад
Вкусный напиток охладит вас во время новогодних праздников.
Кухонная техника: Ручной блендер HR1677
Ингредиенты
Огурцы
2-3шт  Базилик
2-3 веточки для украшения
Спрайт
0,5л  Лед  4 кубика
Лимон
2-3 дольки
Лайм
2-3 дольки для украшения (на две порции)
Способ приготовления
1. Кладем в стакан 4 кубика льда и измельчаем при помощи ножки блендера. Огурец чистим от кожуры и нарезаем кольцами. Лимон моем и нарезаем тоненькими дольками. Берем стакан, в котором будем подавать коктейль, кладем туда лед, огурец и лимон.
Время готовки30 мин  Количество персон8 чел  Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная
2. Заливаем спрайтом. Перемешиваем барной ложкой (либо любой ложкой с длинной ручкой, либо перемешиваем в барном стакане). Украшаем коктейль лаймом и базиликом.
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