Ещё
Карамельное печенье с макадамией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карамельное печенье с макадамией 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
Печенье на песочной основе с мягкой карамелью и орехами.
Ингредиенты
Мука 175 г  соль 1 щепотка
орехи макадамия 180 г  сливочное масло 200 г  коричневый сахар 60 г  кленовый сироп 3 ст. л.
сахар 60 г  жирные сливки 3 ст. л.
Способ приготовления
Смажьте маслом небольшую прямоугольную форму для выпечки.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Муку смешайте с щепоткой соли и 40 г измельченных орехов. 115 г масла взбейте с 50 г коричневого сахара миксером до воздушности. Вмешайте муку с орехами и 1 чайную ложку кленового сиропа. Выложите полученную массу тонким ровным слоем в форму. Поместите в холодильник на 30 минут. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте в течение 20-25 минут.
Тем временем приготовьте карамель. Сложите 140 г мелко нарубленных орехов и 85 г масла в маленькую кастрюлю. Готовьте на среднем огне около 2-3 минут. Добавьте щепотку соли, 3 столовые ложки коричневого сахара, оставшийся кленовый сироп, белый сахар и сливки. Доведите до кипения и готовьте, постоянно помешивая, около 2 минут. Выложите на готовое тесто. Полностью охладите и нарежьте на квадратики или прямоугольники.
Карельские вести: последние новости
Горячий сидр с виски и взбитыми сливками Густой горячий шоколад Овощной «Мохито»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звёзды, страдающие анорексией
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»90
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера48
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной16
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки3
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение