Карамельное печенье с макадамией

Печенье на песочной основе с мягкой карамелью и орехами.

Ингредиенты

Мука 175 г соль 1 щепотка

орехи макадамия 180 г сливочное масло 200 г коричневый сахар 60 г кленовый сироп 3 ст. л.

сахар 60 г жирные сливки 3 ст. л.

Способ приготовления

Смажьте маслом небольшую прямоугольную форму для выпечки.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Муку смешайте с щепоткой соли и 40 г измельченных орехов. 115 г масла взбейте с 50 г коричневого сахара миксером до воздушности. Вмешайте муку с орехами и 1 чайную ложку кленового сиропа. Выложите полученную массу тонким ровным слоем в форму. Поместите в холодильник на 30 минут. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте в течение 20-25 минут.

Тем временем приготовьте карамель. Сложите 140 г мелко нарубленных орехов и 85 г масла в маленькую кастрюлю. Готовьте на среднем огне около 2-3 минут. Добавьте щепотку соли, 3 столовые ложки коричневого сахара, оставшийся кленовый сироп, белый сахар и сливки. Доведите до кипения и готовьте, постоянно помешивая, около 2 минут. Выложите на готовое тесто. Полностью охладите и нарежьте на квадратики или прямоугольники.