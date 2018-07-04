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Витаминный имбирный лимонад
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Витаминный имбирный лимонад 

Карельские вести 2 часа назад
Лимонад может быть не только вкусным, но и очень полезным! Попробуйте этот нехитрый рецепт, и в результате вы не только получите вкусный напиток, но и зарядитесь бодростью, витаминами и энергией.
Ингредиенты
Корень имбиря
маленький кусочек
жидкий мед  по вкусу
газированная вода
по вкусу
сок лайма
по вкусу
Способ приготовления
В кувшин выжимаем лимонный сок, натираем на мелкой терке имбирь, добавляем мед и перемешиваем, пока он не растворится.
Заливаем холодной газированной водой, процеживаем и подаем. Летом можно подавать такой лимонад с кубиками льда и веточками мяты.
Наслаждайтесь!
Время готовки30 мин  Количество персон4 чел  Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная
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