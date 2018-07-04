Витаминный имбирный лимонад

Лимонад может быть не только вкусным, но и очень полезным! Попробуйте этот нехитрый рецепт, и в результате вы не только получите вкусный напиток, но и зарядитесь бодростью, витаминами и энергией.

Ингредиенты

Корень имбиря

маленький кусочек

жидкий мед по вкусу

газированная вода

по вкусу

сок лайма

по вкусу

Способ приготовления

В кувшин выжимаем лимонный сок, натираем на мелкой терке имбирь, добавляем мед и перемешиваем, пока он не растворится.

Заливаем холодной газированной водой, процеживаем и подаем. Летом можно подавать такой лимонад с кубиками льда и веточками мяты.

Наслаждайтесь!

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко

КухняМеждународная