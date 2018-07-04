10 лучших продуктов, обогащенных лизином

Знаете ли вы, что лизин является важным строительным блоком тела и стимулирует производство коллагена? Знаете ли вы, что богатые лизином продукты также помогут вам победить герпес? Вообще, знаете ли вы что такое лизин? Слышали ли о таком веществе, и знаете ли, какие продукты его содержат? Ну, если вам интересно, что такое лизин и как он помогает вашему телу, тогда вы пришли в нужное место! МедикФорум выяснил, что это такое и почему это вещество нужно нашему организму и важно следить за тем, чтобы он поступал в организм в достаточном количестве.

Что такое лизин?

Лизин является незаменимой аминокислотой, а это означает, что вам нужно потреблять продукты с высоким содержанием лизина или добавки, чтобы получить необходимое количество лизина. Зачем же нужна эта аминокислота? Лизин стимулирует выработку коллагена и помогает организму абсорбировать кальций. Все это важные свойства, которые нужны нам, чтобы организм был здоров, а также, чтобы сохранить организм молодым как можно долго. Помимо помощи в создании коллагена и содействии всасыванию кальция, лизин также может помогать организму и в других случаях, например, он помогает бороться с заболеваниями и поддерживать тонус организма.

Так, лизин является эффективным средством для того, чтобы побороть такую неприятную проблему, как герпес. Исследования заключают, что лизин может помочь лечить герпес. Лизин можно потреблять или использовать местно в виде крема для уменьшения герпеса и воспаления. Это вещество содержится во многих кремах, которые ведут борьбу с герпесом. Кроме того, есть версия, что эта аминокислота способна снижать напряжение в организме человека. При недостаточном количестве лизина организм не может расслабиться и переживает более высокое напряжение. Так, в некоторых исследованиях наблюдалось, что лизин помогает уменьшить беспокойство у мужчин и стресс у женщин.

О чем еще нужно знать про лизин?

Однако, несмотря на пользу лизина, стоит знать и предупреждения при использовании этого вещества. Лизин необходим организму и имеет много преимуществ. Тем не менее, лизин может иметь некоторые побочные эффекты, и вы должны заботиться, когда потребляете эту аминокислоту. Хотя лизин обычно при употреблении внутрь в основном безопасен, он может привести к побочным эффектам, таким как расстройства желудка, вздутие живота, запоры и даже диарея. Однако чаще всего такие случаи встречаются при индивидуальной непереносимости, а также в случае передозировки.

Также стоит отметить, что не стоит увлекаться употреблением лизина при беременности или во время кормления грудью. Было мало исследований эффективности и безопасности потребления лизина, пока вы кормите грудью или беременны. Таким образом, будьте внимательными и избегайте избытка богатых лизином продуктов во время беременности. Это позволит обезопасить себя от возможных побочных эффектов, о которых неизвестно. В некоторых исследованиях ученые говорили о связи лизина с заболеванием почек. В некоторых случаях лизин ухудшал симптомы заболевания почек. Всегда консультируйтесь с вашим врачом, прежде чем потреблять лизин. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с почками или любые другие серьезные заболевания, которые также, возможно, могут оказывать влияние на то, как лизин воздействует на ваш организм. Употребляйте аминокислоту только в тех случаях, когда она вам точно не вредит. Теперь, когда вы много знаете о лизине, читайте дальше, чтобы узнать, какие продукты содержат эту аминокислоту.

Топ-10 продуктов, богатых лизином

1. Сыр пармезан: Это самый богатый источник всех белков на основе молока и переполнен самыми незаменимыми аминокислотами. Сыр пармезан довольно популярен на кухне, и он может похвастаться 151% лизина RDI (рекомендуемый прием пищи). Великолепное сочетание вкуса и пользы для вашего организма. Чем не повод, добавить лизин в свой рацион? 2. Жареная говядина: Жареная говядина вкусна и насыщена белком. Она также содержит высокие уровни многих незаменимых аминокислот и содержит около 171% RDI лизина. Тоже очень высокий показатель. 3. Приготовленная куриная грудка:

Приготовленная куриная грудка — еще один популярный источник белка, который содержит много незаменимых аминокислот. Он также богат лизином с примерно 148% лизина RDI. Немного меньше, чем в говядине, но тоже неплохой вариант. 4. Тунец (приготовленный): Хотя любой тип жирной / жирной рыбы будет богат аминокислотами, тунец особенно богат лизином, он может похвастаться 123% лизина RDI. 5. Жареные соевые бобы: Соевые бобы — один из самых питательных продуктов. Они являются прекрасным источником большинства незаменимых аминокислот, и они переполнены растительными белками. Они могут похвастаться 125% лизиновым RDI. Отличный вариант для вегетарианцев и веганов, которые не могут получать лизин из белка животного происхождения. 6. Свинина (приготовленная): Свинина довольно популярна в большинстве европейских стран, и ее также едят миллионы людей во всем мире. Свинина богата белками животных и содержит много незаменимых аминокислот, в том числе, она насыщена 131% лизиновым RDI. 7. Креветка (приготовленная): Морепродукты, такие как креветки, крабы, креветки или омары, богаты белками и содержат самые незаменимые аминокислоты. Приготовленная креветка может похвастаться значением RDI на 103% лизина. Очень неплохой показатель. 8. Семена тыквы: Семена тыквы богаты белками и другими незаменимыми аминокислотами. Среди этих незаменимых аминокислот они также содержат около 67% RDI лизина. 9. Яйца (Сырые): Яйца, вероятно, самый любимый завтрак всех времен. Во всем мире люди потребляют яйца в той или иной форме. Сырые яйца хороши для потребления после тренировки и богаты белками. Яйца хвастаются 43% лизина RDI. 10. Белые бобы: Используется для приготовления многих различных видов продуктов во всем мире, белые бобы переполнены незаменимыми аминокислотами, такими как лизин, и содержат 32% RDI лизина. Итак, включите эти богатые лизином продукты в свой рацион сегодня и это поможет решить многие проблемы со здоровьем. Ранее были названы лучшие белковые продукты.