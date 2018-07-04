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Вишневый джем с ванилью
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Вишневый джем с ванилью 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший ароматный джем из свежих вишен с нежным ароматом ванили.
Ингредиенты
Вишни (без косточек) 1 кг  сахар 400 г  лимонный сок 120 мл  сливочное масло 0,5 ч. л.
пектин 3 ст. л.
ваниль 1 ст. л.
Способ приготовления
Вишни помойте и мелко нарежьте. В большой кастрюле смешайте их с сахаром, лимонным соком и сливочным маслом.
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Поместите на средний огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Увеличьте огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Затем добавьте пектин, снова доведите до кипения. Варите, постоянно помешивая, около 5-6 минут. Снимите с огня.
Добавьте ваниль, перемешайте и охладите в течение 5 минут. Разлейте джем по стерилизованным банкам. Плотно закройте крышками. Поместите в кастрюлю с кипящей водой на 10-15 минут. Затем охладите и храните в холодильнике или темном прохладном месте.
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