Ещё
Ромашковый чай с бузиной и клюквой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ромашковый чай с бузиной и клюквой 

Карельские вести 1 час назад
Этот чай — настоящий клад из пользы, витаминов и потрясающего вкуса. Попробуйте!
Ингредиенты
Вода
500 мл  сушеные яблоки
50 г  свежемороженая клюква
100 г  сироп бузины (он продается в аптеках)
25 мл  ромашковый чай  по вкусу
чернослив, клюква, сушеные яблоки для подачи
по вкусу
Способ приготовления
В кастрюле отварим сухие яблоки, добавим ягоды, сироп, еще раз дадим вскипеть и снимем с огня. Бросаем в кастрюлю пакетики чая, дадим завариться, остудим и процедим.
Перед подачей еще раз нагреем, подаем в чайнике, украсив ягодами клюквы, черносливом и яблоками.
Приятного чаепития!
Время готовки30 мин  Количество персон4 чел  Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная
Карельские вести: последние новости
Чай с облепихой и айвовым вареньем Безалкогольный глинтвейн Манговый мусс
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»8
Звёзды, страдающие анорексией
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»105
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной17
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение