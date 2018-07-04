Ромашковый чай с бузиной и клюквой

Этот чай — настоящий клад из пользы, витаминов и потрясающего вкуса. Попробуйте!

Ингредиенты

Вода

500 мл сушеные яблоки

50 г свежемороженая клюква

100 г сироп бузины (он продается в аптеках)

25 мл ромашковый чай по вкусу

чернослив, клюква, сушеные яблоки для подачи

по вкусу

Способ приготовления

В кастрюле отварим сухие яблоки, добавим ягоды, сироп, еще раз дадим вскипеть и снимем с огня. Бросаем в кастрюлю пакетики чая, дадим завариться, остудим и процедим.

Перед подачей еще раз нагреем, подаем в чайнике, украсив ягодами клюквы, черносливом и яблоками.

Приятного чаепития!

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко

КухняМеждународная