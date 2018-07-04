Ромашковый чай с бузиной и клюквой 

Этот чай — настоящий клад из пользы, витаминов и потрясающего вкуса. Попробуйте!
Ингредиенты
Вода
500 мл сушеные яблоки
50 г свежемороженая клюква
100 г сироп бузины (он продается в аптеках)
25 мл ромашковый чай по вкусу
чернослив, клюква, сушеные яблоки для подачи
по вкусу
Способ приготовления
В кастрюле отварим сухие яблоки, добавим ягоды, сироп, еще раз дадим вскипеть и снимем с огня. Бросаем в кастрюлю пакетики чая, дадим завариться, остудим и процедим.
Перед подачей еще раз нагреем, подаем в чайнике, украсив ягодами клюквы, черносливом и яблоками.
Приятного чаепития!
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная