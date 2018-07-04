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Безалкогольный глинтвейн
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Безалкогольный глинтвейн 

Карельские вести 1 час назад
По вкусу такой глинтвейн мало отличается от алкогольного, просто для его приготовления мы берем вишневый, виноградный, гранатовый или клюквенный сок. Попробуйте, это очень вкусно и полезно, особенно в холодное время года!
Ингредиенты
Виноградный сок 1 л  корица 4-5 шт.
бадьян 2-3 шт.
апельсины 1 шт.
Способ приготовления
Сок выльем в кастрюлю или турку, добавим 2 кружочка апельсина с кожурой, ставим на маленький огонь. Добавим специи и нагреваем смесь примерно до 70 градусов, до кипения не доводим.
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Подаем с кружочком апельсина и палочкой корицы.
Наслаждайтесь!
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