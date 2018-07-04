Безалкогольный глинтвейн

По вкусу такой глинтвейн мало отличается от алкогольного, просто для его приготовления мы берем вишневый, виноградный, гранатовый или клюквенный сок. Попробуйте, это очень вкусно и полезно, особенно в холодное время года!

Ингредиенты

Виноградный сок 1 л корица 4-5 шт.

бадьян 2-3 шт.

апельсины 1 шт.

Способ приготовления

Сок выльем в кастрюлю или турку, добавим 2 кружочка апельсина с кожурой, ставим на маленький огонь. Добавим специи и нагреваем смесь примерно до 70 градусов, до кипения не доводим.

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Подаем с кружочком апельсина и палочкой корицы.

Наслаждайтесь!