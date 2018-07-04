Худеем очень быстро: избавляемся от лишнего жира в течение недели

Нужно быстро похудеть? Очень-очень быстро? Как насчет недели? Просто вводите в свою жизнь по одной полезной привычке в течение семи дней — и все получится!День первый: убираем лишнее

Лишнее — это обработанные продукты. Секрет прост: до тех пор, пока вы не откажитесь от вредной еды, не помогут никакие хитрости и волшебные советы. Поэтому в первый же день примите верное решение: больше никаких копченостей! Тем более они вредны не только фигуре, но и здоровью!День второй: выбираем правильные напитки

Алкоголь — ваш самый сильный и самый тайный враг. Во-первых, практически все алкогольные напитки очень калорийны, во-вторых, все они обезвоживают наш организм и в итоге провоцируют образование отеков. В-третьих, чем больше мы выпиваем — тем больше едим. И чаще всего выбираем очень даже калорийную пищу. День третий: выбираем правильную еду Как можно больше клетчатки и пищевых волокон — вот что нужно всем, кто всерьез решил заняться своей фигурой. Вы не сможете полностью отказаться от углеводов (и не надо этого делать, это вредно для здоровья), но вы можете перейти на здоровые и полезные. День четвертый: едим чаще

Пять приемов пищи в течение дня — ваш оптимальный режим питания. Чтобы не страдать от голода и не подвергать свой организм стрессу, распределите свой дневной рацион следующим образом: три приема пищи по 300-350 калорий каждый и две закуски по 150 калорий каждая. Если выбирать правильные продукты, вы не будете чувствовать голода — но будете худеть. День пятый: избавляемся от живота

Если вы едите много овощей и фруктов (а мы надеемся, что вы их едите), вы можете столкнуться с такими проблемами, как вздутие живота или излишнее газообразование. Чтобы справиться с ними, ешьте больше «водных» овощей — огурцов, шпината, спаржи Также полезны фрукты, богатые калием — бананы и апельсины — они тоже помогут справиться с этой неприятностью. День шестой: много пьем

Чем меньше жидкости получает наш организм, тем активнее он сохраняет ту, которая все-таки ему достается. И в результате — отеки и лишний вис. Чтобы избежать этого, пейте много чистой воды — и пейте медленно. В противном случае вся жидкость будет выводиться из организма через почки, практически не задерживаясь. Это не наш метод и не наша цель! Поэтому пейте часто, но понемногу и медленно. И худейте, да-да. День седьмой: правильно завтракаем

Белковый завтрак — это едва не лучшее, что вы можете сделать для своей фигуры. Овсянка, яичница, греческий йогурт со свежими фруктами — все это заряжает энергией, отлично насыщает и помогает наладить обмен веществ.