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Манговый мусс
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Манговый мусс 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Хочется сладкого, но нет желания долго стоять у плиты? Приготовьте этот простой десерт, который не отнимет у вас много времени.
Ингредиенты
Манго 2 шт  жирные сливки 120 мл  сахар 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Манго очистите, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Сложите в блендер и превратите в однородное нежное пюре.
Время готовки4 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте в манговое пюре сливки и сахар. Продолжайте взбивать до получения кремовой текстуры. Разложите мусс по креманкам и поместите в холодильник на 3-4 часа. Затем украсьте взбитыми сливками и сразу подавайте.
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