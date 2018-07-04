Манговый мусс

Хочется сладкого, но нет желания долго стоять у плиты? Приготовьте этот простой десерт, который не отнимет у вас много времени.

Ингредиенты

Манго 2 шт жирные сливки 120 мл сахар 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Манго очистите, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Сложите в блендер и превратите в однородное нежное пюре.

Время готовки4 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Добавьте в манговое пюре сливки и сахар. Продолжайте взбивать до получения кремовой текстуры. Разложите мусс по креманкам и поместите в холодильник на 3-4 часа. Затем украсьте взбитыми сливками и сразу подавайте.