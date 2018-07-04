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Чай с облепихой и айвовым вареньем
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Чай с облепихой и айвовым вареньем 

Карельские вести 55 минут назад
Очень вкусный и полный витаминов напиток. Попробуйте!
Ингредиенты
Замороженная облепиха 120 г  варенье из айвы 30 г  грушевый сироп 20 мл  цейлонский чай 6 г  кипяток 350 мл  Способ приготовления
Сначала из облепихи приготовим пюре, для этого перетрем замороженные ягоды с сахаром через сито. Выложим в сотейник ягоды, варенье, сироп, чай. Зальем кипятком, дадим вскипеть, потом перельем в чайник и дадим настояться пару минут. Приятного аппетита!
Время готовки15 мин Количество персон3 чел  КухняМеждународная
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