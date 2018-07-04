Чай с облепихой и айвовым вареньем

Очень вкусный и полный витаминов напиток. Попробуйте!

Ингредиенты

Замороженная облепиха 120 г варенье из айвы 30 г грушевый сироп 20 мл цейлонский чай 6 г кипяток 350 мл Способ приготовления

Сначала из облепихи приготовим пюре, для этого перетрем замороженные ягоды с сахаром через сито. Выложим в сотейник ягоды, варенье, сироп, чай. Зальем кипятком, дадим вскипеть, потом перельем в чайник и дадим настояться пару минут. Приятного аппетита!

Время готовки15 мин Количество персон3 чел КухняМеждународная