Казаки на Ставрополье отметили Праздник пирога

Казаки в Ессентуках отметили Праздник пирога, поддержав угасающую традицию хлебопеченния в настоящей каменной печи, сообщила STAV.AIF.RU пресс-служба краевого Комитета по делам национальностей и казачества.

Поводом для торжества послужило летнее разнообразие начинок: яблок, вишен и мёда, капусты и картофеля с печенью.

Казаки тестировали каменную печь атамана городского казачьего общества Виктора Борисенко , которую он сложил собственноручно по инструкциям своей матери.

Праздник пирога поддержали 20 участниц из Совета казачек.

«На нашем празднике каждая казачка попробовала свои силы в искусстве выпечки и работе с тестом. Мы изучили технологию приготовления в русской печи настоящего казачьего сдобного теста с большим слоем начинки. Температура в такой печи должна быть высокая, тесто должно стать пышным. Сами придумали пирог с необычной начинкой: укладываются слоями абрикосы и вишня, заливаются медом и посыпаются сахаром. Вы не поверите, очень вкусно получилось! Это был настоящий праздник — праздник вкуса!», — заявила председатель совета казачек Юлия Подобреева.

Попробовать казачьи пироги из каменной печи жители и гости Ессентуков смогут в конце августа на день города.