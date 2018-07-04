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Казаки на Ставрополье отметили Праздник пирога
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Казаки на Ставрополье отметили Праздник пирога 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Казаки в Ессентуках отметили Праздник пирога, поддержав угасающую традицию хлебопеченния в настоящей каменной печи, сообщила STAV.AIF.RU пресс-служба краевого Комитета по делам национальностей и казачества.
Поводом для торжества послужило летнее разнообразие начинок: яблок, вишен и мёда, капусты и картофеля с печенью.
Казаки тестировали каменную печь атамана городского казачьего общества Виктора Борисенко, которую он сложил собственноручно по инструкциям своей матери.
Праздник пирога поддержали 20 участниц из Совета казачек.
«На нашем празднике каждая казачка попробовала свои силы в искусстве выпечки и работе с тестом. Мы изучили технологию приготовления в русской печи настоящего казачьего сдобного теста с большим слоем начинки. Температура в такой печи должна быть высокая, тесто должно стать пышным. Сами придумали пирог с необычной начинкой: укладываются слоями абрикосы и вишня, заливаются медом и посыпаются сахаром. Вы не поверите, очень вкусно получилось! Это был настоящий праздник — праздник вкуса!», — заявила председатель совета казачек Юлия Подобреева.
Попробовать казачьи пироги из каменной печи жители и гости Ессентуков смогут в конце августа на день города.
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