Тайский кокосовый рис

Очень простое и быстрое в приготовлении блюдо из риса и кокосового молока, которое можно дополнить любимыми фруктами.

Ингредиенты

Рис 300 г кокосовое молоко 300 мл сахар 40 г соль 1 щепотка

фрукты по вкусу

Способ приготовления

Рис всыпьте в миску, залейте водой так, чтобы она полностью покрыла рис и поместите в микроволновку на 12 минут.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняТайская

Тем временем смешайте кокосовое молоко с сахаром и солью в маленькой кастрюльке. Поместите на огонь и нагревайте, пока сахар полностью не растворится. Полученной смесью залейте готовый рис и тщательно перемешайте. Украсьте фруктами по вкусу и сразу подавайте. Чтобы сделать блюдо более здоровым, можно использовать мед вместо сахара.