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Тайский кокосовый рис
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Тайский кокосовый рис 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Очень простое и быстрое в приготовлении блюдо из риса и кокосового молока, которое можно дополнить любимыми фруктами.
Ингредиенты
Рис 300 г  кокосовое молоко 300 мл  сахар 40 г  соль 1 щепотка
фрукты по вкусу
Способ приготовления
Рис всыпьте в миску, залейте водой так, чтобы она полностью покрыла рис и поместите в микроволновку на 12 минут.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняТайская
Тем временем смешайте кокосовое молоко с сахаром и солью в маленькой кастрюльке. Поместите на огонь и нагревайте, пока сахар полностью не растворится. Полученной смесью залейте готовый рис и тщательно перемешайте. Украсьте фруктами по вкусу и сразу подавайте. Чтобы сделать блюдо более здоровым, можно использовать мед вместо сахара.
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