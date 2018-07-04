Свежий укроп и укропная соль: приправы со своего дачного участка

На рынке продают укропчик нежный, шелковистый, а у многих на дачах он уже в июне начинает уходить в палки — солить огурцы хорошо, а в салатик уже не покрошишь.

Огородник, который любит укропчик, да понежнее, всегда имеет стратегический запас семян. Я обычно набираю с зонтиков их целый полотняный мешочек. Ну а потом просто подсеваю его на освободившиеся места. Поэтому молоденький укропчик у меня весь сезон.

Делаю я и укропную соль, как, впрочем, и петрушечную или чесночную. Зелень сушу (только не на солнце, а то выгорит). Перемалываю в кофемолке в зеленую пыль, смешиваю с солью один к одному. Польза тройная! Утилизирую излишки зелени и, как правило, идущие на выброс листья чеснока. Дополнительные витамины и ароматы никогда не помешают на кухне.

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