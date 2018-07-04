Ещё
Свежий укроп и укропная соль: приправы со своего дачного участка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свежий укроп и укропная соль: приправы со своего дачного участка 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
На рынке продают укропчик нежный, шелковистый, а у многих на дачах он уже в июне начинает уходить в палки — солить огурцы хорошо, а в салатик уже не покрошишь.
Огородник, который любит укропчик, да понежнее, всегда имеет стратегический запас семян. Я обычно набираю с зонтиков их целый полотняный мешочек. Ну а потом просто подсеваю его на освободившиеся места. Поэтому молоденький укропчик у меня весь сезон.
Делаю я и укропную соль, как, впрочем, и петрушечную или чесночную. Зелень сушу (только не на солнце, а то выгорит). Перемалываю в кофемолке в зеленую пыль, смешиваю с солью один к одному. Польза тройная! Утилизирую излишки зелени и, как правило, идущие на выброс листья чеснока. Дополнительные витамины и ароматы никогда не помешают на кухне.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
Рецепт дня: Чесночные гренки из бородинского хлеба с соусом горгонзола Крапива: щи и маринад, ополаскиватель и удобрение Рецепт дня: Гречневые котлеты под грибным соусом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»40
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной17
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»109
Звёзды, страдающие анорексией
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки6
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение