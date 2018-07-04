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Лаймовое мороженое
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Лаймовое мороженое 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мороженое из лайма и авокадо на кокосовом молоке — что может быть лучше прохладного десерта в жаркий день?
Ингредиенты
Кокосовое молоко 200 мл  авокадо 2 шт  кленовый сироп 250 мл  лаймовый сок 120 мл  цедра лайма 1 ст. л.
вода 60 мл  Способ приготовления
Авокадо очистите и удалите косточки, мякоть нарежьте небольшими кусочками. Сложите их в блендер, добавьте кокосовое молоко, кленовый сироп, сок и цедру лайма и воду. Превратите в однородную кремовую массу.
Время готовки2 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Переложите полученную массу в форму и поместите в морозилку на 2-3 часа. Затем разложите по креманкам и сразу подавайте.
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