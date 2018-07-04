Лаймовое мороженое

Мороженое из лайма и авокадо на кокосовом молоке — что может быть лучше прохладного десерта в жаркий день?

Ингредиенты

Кокосовое молоко 200 мл авокадо 2 шт кленовый сироп 250 мл лаймовый сок 120 мл цедра лайма 1 ст. л.

вода 60 мл Способ приготовления

Авокадо очистите и удалите косточки, мякоть нарежьте небольшими кусочками. Сложите их в блендер, добавьте кокосовое молоко, кленовый сироп, сок и цедру лайма и воду. Превратите в однородную кремовую массу.

Время готовки2 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Переложите полученную массу в форму и поместите в морозилку на 2-3 часа. Затем разложите по креманкам и сразу подавайте.