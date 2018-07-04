Внимание к деталям, или как выбрать качественное вино

Культура винопития особенно развита в странах Европы, поскольку этот напиток не только имеет приятный вкус, но и отличается своими положительными свойствами. Кончено, во всем важно знать меру, но не каждый умеет выбрать качественное вино, считая, что таковое непременно стоит больших денег. Эти советы помогут вычислить достойный напиток без особых затрат и усилий.

Добавки

Нередко на бутылках указано содержание диоксида серы, также упоминающегося как E220. Многие считают, что это плохой знак, но не все добавки непременно плохие, и вышеуказанная в небольших объемах имеется почти в каждом напитке. Если же E220 не добавить в вино, придется повышать затраты на хранение для создания идеальных условий, что и влияет на цену. Правда, важно, чтобы количество добавки находилось в пределах нормы.

Тепло и свет

Выбирая вино в магазине, лучше отказаться от той бутылки, на которую долгое время падал прямой свет, или ту, что хранилась вблизи батареи. Под влиянием тепла и света вкус напитка становится несколько прогорклым, лишаясь традиционной свежести. Хранить вино дома предпочтительнее в шкафу, а не в холодильнике.

Горлышко

Перед покупкой можно изучить уровень напитка в области горлышка. В частности, в вертикальном положении непосредственно в бутылке оставаться должно максимум 3 см воздуха. Если же кислорода больше, вкусовые качества вина могут пострадать.

Производитель

Чем южнее размещается страна, где выращивают виноград для вина, тем лучше, поскольку ягода не слишком любит свет и тепло. В связи с этим можно спокойно пробовать испанские, чилийские или аргентинские вина. В таких же странах, как Италия или Франция, вкус вина может сильно зависеть от года урожая, ведь наиболее удачные те, когда шли дожди.

Положение

Если закупорен напиток натуральной пробкой, лучше останавливать выбор на том, что хранится в горизонтальной позиции. Необходимо это для того, дабы пробка непрерывно смачивалась, не успевая рассыхаться, иначе посредством трещин внутрь может начать проникать воздух, а само вино будет окисляться.

Сорт

При выборе качественного вина важно учитывать сорт винограда, который в идеальных условиях указывается на этикетке. Когда пишется просто «из лучших сортов винограда», не исключено, что использовались их остатки.

Цена

Если вино не отличается высоким ценником, это вовсе не значит, что оно плохое. Приобрести достойный напиток можно и за 500 рублей, поскольку и известные бренды имеют собственные бюджетные продукты. Если стоимость вина менее 500 рублей, не стоит останавливать выбор на итальянских и, кроме того, французских.]]>