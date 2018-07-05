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Количество пальмового масла на прилавках РФ растёт
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Количество пальмового масла на прилавках РФ растёт 

News.ru 31 минуту назад
Рост количества пальмового масла на российских прилавках зафиксирован летом этого года. Как пишет издание infox, почти 50% продукции в магазинах содержат этот продукт. Медики считают, что большое потребление данного масла может нанести вред здоровью. В пищевую промышленность продукт вошёл из-за своей дешевизны.
Главными потребителями пальмового масла читаются Индия, Россия и Китай, а производителями Индонезия и Малайзия. Эти страны своими огромными плантациями нанесли непоправимый вред природе: вырублена почти половина всех тропических лесов для пальмовых насаждений.
Многие эксперты считают, что необходимо на законодательном уровне запретить использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов в России.
Если подобная тенденция продолжится, россияне с трудом смогут найти сливочное и подсолнечное масло.
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