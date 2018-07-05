Количество пальмового масла на прилавках РФ растёт

Рост количества пальмового масла на российских прилавках зафиксирован летом этого года. Как пишет издание infox, почти 50% продукции в магазинах содержат этот продукт. Медики считают, что большое потребление данного масла может нанести вред здоровью. В пищевую промышленность продукт вошёл из-за своей дешевизны.

Главными потребителями пальмового масла читаются Индия, Россия и Китай, а производителями Индонезия и Малайзия. Эти страны своими огромными плантациями нанесли непоправимый вред природе: вырублена почти половина всех тропических лесов для пальмовых насаждений.

Многие эксперты считают, что необходимо на законодательном уровне запретить использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов в России.

Если подобная тенденция продолжится, россияне с трудом смогут найти сливочное и подсолнечное масло.