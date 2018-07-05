Рецепт салата с курицей: топ 7

Мясо курицы не только содержит мало калорий, но и прекрасно гармонирует с другими продуктами — овощными культурами, различными сортами мяса, сыром, яйцами, грибами. Поэтому оно часто входит в состав разнообразных салатов, которые как нельзя лучше подходят к праздничному столу. Обычно куриную грудку отваривают, но блюдо выйдет более аппетитным, если использовать ее, запеченной в фольге. В публикации рассмотрим рецепты самых простых и вкусных салатов с добавлением курицы. Предоставленные инструкции с фото помогут приготовить блюдо быстро.

Салат Наслаждение

Приготовить салат Наслаждение сможет даже неопытный кулинар. Он обладает прекрасным вкусом, который обязательно понравится каждому гостю. Соленые огурцы и шампиньоны придают блюду пикантность, а куриное мясо добавляет ему нежности. Вкусовую гамму очень легко менять, играя количеством отдельных ингредиентов.

Компоненты:

филе курицы — 0,5 кг; шампиньоны — 0,5 кг; соленые огурцы — 5 шт. ; зеленый лук — 2 средних пучка; майонез. Приготовление:

Подготовленную грудку разделяют на небольшие куски. Грибы варят до полной готовности. Потом их остужают и режут на крупные пластины. Лук шинкуют. Огурцы также измельчают. Все продукты перемешивают и добавляют майонез в качестве заправки. Вкуснейшее блюдо готово. На его приготовление уйдет совсем немного времени. А в итоге получится прекрасный салат с изысканным вкусом.

Салат Красная шапочка

Существует несколько рецептов приготовления этого салата с курицей. Каждый из них отличается набором компонентов. Единственная общая черта — сверху блюдо покрывают ингредиентами красного цвета. Вкусный и яркий салат Красная шапочка, сделанный по этому простому рецепту, также получается очень аппетитным. Обязательно приготовьте ее в ближайшее время, используя инструкцию с фото ниже. Она точно придется по вкусу всем домочадцам и станет частым «обитателем» вашего стола.

Компоненты:

150 г отварного куриного мяса; 1 болгарский перец; 1 головка лука (больше подойдет сладкий); 150 г пекинской капусты (допустимо использовать любые сорта листового салата); 1 куриное яйцо, сваренное вкрутую; 2 ст. л. консервированного зеленого гороха; 150 г томатов; небольшой пучок укропа; 5 ст. л. майонеза; соль добавляют по вкусу. Приготовление:

Капусту шинкуют и помещают в подготовленную посуду. Куриное мясо разделяют на небольшие кусочки. Перец режут кубиками среднего размера. С горошка сливают лишнюю воду и высыпают к остальным компонентам. Яйцо и лук шинкуют, кладут в общую миску. Все ингредиенты тщательно смешивают и солят. Потом добавляют майонез и перекладывают в красивую салатницу. Верхний слой выравнивают. Томаты режут на некрупные кусочки, смешивают с укропом и солью. Теперь ими выкладывают верхнюю часть салата. Салат Роскошный

Салат Роскошный с курицей, грибами, томатами и сыром придется кстати на любом торжестве. Рецепт данной закуски простой и вкусный. Салат выходит очень питательным и чрезвычайно аппетитным. Инструкция с фото поможет хозяйкам приготовить салат без особых усилий.

Компоненты:

грудка курицы — 200 г; грибы — 150 г. Лучше использовать лесные; лук — 1 крупная головка; томаты — 2 шт. ; сыр (предпочтительнее твердого сорта) — около 150 г; соль — по вкусу; майонез для пропитки (по желанию можно использовать сметану); свежая зелень; любое растительное масло. Процесс приготовления:

Мясо режут кубиками. Чтобы улучшить его вкусовые качества, можно замариновать филе. Для этого его оставляют на 12 часов в 3-х ч. л. соевого соуса и 2-х ч. л. майонеза. Но салат получается вкусным и без маринования. Мясо жарят на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Потом его перекладывают в миску и охлаждают. Лук режут кубиками и обжаривают, периодически помешивая, пока он не зарумянится. Если грибы заморожены, то их варят, следуя указаниям на пачке. После этого их режут на мелкие кусочки и кладут на сковороду к луку. Жарят в течение 3-х минут, периодически помешивая. Теперь их складывают в отдельную посуду и охлаждают. Томаты разделяют на дольки, извлекают семечки, потому что они выделяют много сока, который не должен находиться в блюде. Потом их режут кубиками. В салатницу компоненты выкладывают пластами. Первым кладут куриное мясо и наливают майонез, формируя сетку. Потом идут грибы с луком. При желании их солят. Снова формируют сетку из майонеза. Теперь размещают томаты и промазывают их майонезом. Сверху выкладывают измельченный с помощью терки сыр. Блюдо украшают укропом и ставят в холодильник, чтобы оно хорошенько пропиталось. Салат Викинг

Этот салат, в состав которого входит курица с ананасами, получается особенно аппетитным. Если включить в рецепт шампиньоны, то вкус станет еще более оригинальным. Экзотический фрукт делает блюдо легким и необычным. Компоненты нужно размещать слоями, а не смешивать. И домочадцам, и гостям точно понравится это простое и вкусное кушанье. Пошаговый алгоритм действий с фото поможет приготовить блюдо быстро.

Компоненты:

отварная куриная грудка — 200 г; консервированные шампиньоны и ананасы — по 150 г; отварной картофель — 2 клубня среднего размера; лук репка — 1 шт. ; сыр твердого сорта — 70 г; майонез; соль и специи — по вкусу; масло подсолнечника. Приготовление:

Головку лука нарезают на кубики и жарят, пока они не зарумянятся. Важно не забывать периодически помешивать. Потом их охлаждают. Картофельные клубни варят в «мундире», чистят и измельчают с помощью терки с крупными отверстиями. Куриное мясо, грибы и ананасы шинкуют. В салатницу сначала кладут картофель, добавляют соль и специи, промазывают майонезом. Следующий слой — шампиньоны, третий — лук. Все компоненты пропитывают майонезом. Потом кладут куриное филе. Можно добавить соль и перец по вкусу. Снова мажут майонез. Сверху кладут ананасы. Их смазывать майонезом не надо. Сыр измельчают с помощью терки со средними отверстиями и присыпают им блюдо. Можно положить еще несколько долек ананаса и свежую зелень. Салат ставят в прохладное место на 1-2 часа, чтобы он пропитался. Аппетитное и питательное кушанье готово, его можно подавать к столу. Салат Малахитовый браслет с киви

Еще один рецепт салата с курицей — Малахитовый браслет. Это необычное и аппетитное блюдо для торжественного случая с куриным мясом и киви. Ему дали такое название, потому что простой и вкусный салат оформляют в виде кольца. Тропический фрукт придает ему пикантный вкус, благодаря которому он стал очень популярным среди хозяек. Инструкция с фото поможет справиться с салатом даже самой неопытной хозяйке.

Компоненты:

грудка курицы — 1 шт. ; яйца и киви — по 4 шт. ; морковь и зеленое яблоко — по 1 шт. ; чеснок — 1 зубчик; сок лимона — 20 мл; майонез — на усмотрение хозяйки. Приготовление:

Сначала отваривают мясо, яйца и морковь. Курицу и киви режут кубиками. Но измельчают только 2 фрукта, а 2 плода откладывают в сторону. С их помощью украшают готовое блюдо. Потом берут ровную посуду, в центр которой ставят стакан. Вокруг него укладывают подготовленное мясо, сверху размещают киви. Чеснок выдавливают в майонез и промазывают этой смесью получившийся слой, разравнивают вилкой. Из яиц извлекают желтки. Каждый компонент измельчают отдельно с помощью терки. Белки составляют следующий слой, который снова промазывают соусом. Морковь измельчают с помощью терки и выкладывают на белки. Опять добавляют майонез. Яблоко режут кубиками, предварительно сняв с него кожуру, и сбрызгивают соком лимона. Их укладывают на морковь и промазывают майонезом. Блюдо присыпают измельченными желтками и кладут кусочки киви для украшения. Стакан осторожно достают, после чего оригинальный салат готов к употреблению.

Салат Бунито

Салат с курицей с курицей Бунито — это прекрасное и очень аппетитное блюдо, которое можно сделать для торжественного случая. Его приготовление описано в инструкции с фото и отнимет совсем немного времени, так как требуемые компоненты всегда есть под рукой. Чтобы снизить энергетическую ценность простой и вкусной закуски, допустимо положить в нее сыр с низким % жирности, постный майонез или йогурт. Рассмотрим рецепт Бунито ниже.

Компоненты:

250 г грудки курицы; 125 г моркови, приготовленной по-корейски; 4 сваренных яйца; 100 г сыра. Больше подойдут твердые сорта; соль и майонез с 30-процентным содержанием жира — по вкусу; свежая зелень. Приготовление:

Мясо курицы варят в соленой воде. Потом его охлаждают и разделяют на некрупные кусочки. Его кладут в салатницу в качестве первого слоя. Следующий пласт — измельченная морковь по-корейски. Компоненты промазывают майонезом. Потом укладывают измельченный с помощью терки с небольшими отверстиями сыр, смазывают майонезом. Яйца очищают от скорлупы, отделяют белки. Их измельчают с помощью терки и кладут на сыр, промазывают майонезом. Последний слой — измельченные с помощью терки желтки. Этот пласт промазывать не надо. Для украшения можно использовать любые продукты — морковь, нарезанную соломкой, цветы из яичных белков, свежую зелень или клюкву. Кушанье помещают в прохладное место на пару часов, чтобы оно хорошо пропиталось.

Салат Березка с куриным филе и черносливом

Салат Березка с курицей выглядит очень оригинально и станет настоящим украшением праздничного стола. Его делают разными способами — есть рецепт с картофелем или с кукурузой. Свежие огурцы иногда меняют на соленые. На его приготовление уходит мало времени, а процесс не представляет сложностей даже для неискушенного кулинара. Чернослив добавит простому и вкусному блюду пикантность, а огурец — свежесть. Инструкция с фото поможет хозяйкам не только приготовить блюдо, но и украсить его.

Компоненты:

грудка курицы — 500 г; свежий огурец и лук репка — по 1 шт. ; яйца — 3 шт. ; чернослив — примерно 12 шт. ; свежие шампиньоны — 150 г; майонез, соль, специи — по вкусу; свежая петрушка в качестве украшения. Приготовление:

Грибы тщательно моют и сушат, режут пластинами. Лук очищают от шелухи и нарезают кольцами, которые потом делят на 4 части. Сковородку предварительно прогревают и готовят на ней лук и шампиньоны, пока они не приобретут золотистый румянец. Перед окончанием жарки добавляют соль и перец. Когда эти компоненты остынут, их кладут в салатницу первым слоем и слегка промазывают майонезом. Мясо отваривают 15-20 минут. Его нужно готовить только в подсоленной воде. Чтобы придать ему аромат, можно добавить несколько горошин перца. Потом курицу охлаждают и режут кубиками. Второй слой готов. Его также промазывают майонезом. Чернослив режут на некрупные кусочки и укладывают на мясо, добавляют майонез. Сверху кладут нарезанный кубиками огурец и разравнивают поверхность. Яичные белки измельчают с помощью терки отдельно от желтков. Из них делают окантовку, а из желтков — сердцевину. Блюдо можно украсить, нарисовав на нем майонезом березы и положив несколько кусочков сухофруктов. Роль листьев играет петрушка. Ее разбрасывают в хаотичном порядке. После этого кушанье подают на стол.