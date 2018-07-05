Можно ли заморозить творог в морозилке

Творог — это один из любимых кисломолочных продуктов во многих семьях. Сколько вкусных блюд можно приготовить на его основе, да и просто полакомиться вкусным свежим творогом любят и взрослые и дети. Нельзя не отметить и полезные качества продукта. Творог является источником кальция, белка, он содержит множество микроэлементов и витаминов, необходимых человеческому организму. Именно поэтому возникает вопрос, можно ли заморозить творог в морозилке, а потом разморозить и кушать? И сохранит ли он при этом пищевую ценность и вкусовые качества?

Правила замораживания творога

Правда, купить сейчас качественный, домашний продукт не так просто. А потому, если такая возможность выпадает, то хочется купить впрок. Плохо, что срок хранения у продукта небольшой. Свою свежесть домашний творог сохраняет от 2 до 3 дней.

Продлить, таким образом, сохранность творога вполне реально, только необходимо учесть все особенности хранения продукта в морозильной камере.

Заморозить данный кисломолочный продукт можно на достаточно длительный срок, на 2 месяца. Полезные качества его сохранятся и можно будет по мере необходимости приготовить вкусное и полезное творожное блюдо. Особенности хранения творога в морозилке:

Замораживать можно только свежий, зернистый творог домашнего производства, с приятным кисломолочным запахом. Для хранения лучше брать емкость из стекла или керамики с герметичной крышкой. В таком случае творог не наберет воздуха и останется влажным. Не нужно наполнять емкость до самой крышки, поскольку после заморозки объем сыворотки увеличится. Если вы собираетесь заморозить творог, расфасованный в целлофановые пакеты, то будьте готовы к тому, что он может потемнеть и приобрести неприятный запах. Замораживать необходимо при температуре -30 градусов, то есть используя режим шоковой заморозки. А через 6 часов можно снизить ее до -18 градусов и сберегать творог в дальнейшем именно при такой температуре. Нельзя замораживать повторно творог, потому необходимо сразу раскладывать его порционно. Размороженный молочный продукт необходимо скушать не позже, чем через двое суток. Чтобы быстро приготовить вкусный и сытный ужин или завтрак, можно сделать домашние полуфабрикаты и заморозить уже готовую продукцию. Хорошо хранится в морозилке и готовая масса для запеканки. Описанный способ заморозки подходит для домашнего кисломолочного продукта, а как же быть с творогом, который куплен в магазине? Можно ли заморозить магазинный творог в морозилке, а потом разморозить и кушать?

В отличие от домашней продукции, магазинный творог имеет более высокую влажность, которая будет замерзать кристалликами, а при оттаивании стекать, и структура творога изменится. Но проблема только в этом, вкус творога не изменится, а потому морозить можно и фабричный продукт, соблюдая все вышеописанные правила. Правда целесообразность заморозки магазинного кисломолочного продукта не всегда понятна. Из-за добавления в него консервантов, хранится магазинный творог до 7 дней, да и купить его можно в любое время и в нужном количестве.

Правильная разморозка

Чтобы творог оставался вкусным, мягким и ароматным, требуется не только правильно его заморозить, но и разморозить. И для этого существует ряд правил, которых следует придерживаться:

Оттаивать кисломолочный продукт должен постепенно. Лучше всего оставить его на ночь на полке холодильника. Нельзя размораживать продукт при комнатной температуре, чтобы не спровоцировать появление патогенных бактерий. Смесь для запеканок или домашние творожные полуфабрикаты также следует размораживать на нижней полке холодильника. Итак, если перед вами стал вопрос: можно ли заморозить творог в морозилке, а потом разморозить и кушать, можете не сомневаться, хранение молочных продуктов в морозилке — это давно не новшество. И если после разморозки ваш творог остался таким же вкусным, белым, ароматным и кремовым, значит все процессы вы сделали правильно и можно наслаждаться полезным продуктом.