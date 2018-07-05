Крем пломбир для тортa

Существует несколько сотен вариантов кремов, который используют для создания тортов и пирожных, все они отличаются вкусом, ингредиентами и этапами приготовления. Сегодня стоит поговорить о креме «Пломбир» для торта, можно найти несколько пошаговых рецептов с фото, которые объясняют, как приготовить лакомство в домашних условиях. Мы же опишем наиболее популярные варианты приготовления десерта.

С сыром маскарпоне

Данный рецепт включает в себя только классический состав продуктов, но в него можно добавить различные ягоды, чтобы придать особенно насыщенный вкус. Если нет возможности приобрести сыр Маскарпоне, то его заменяют на любой другой творожный сыр.

Требуемые компоненты:

маскарпоне или другой мягкий сыр — 200 грамм; сливочное масло — 150 грамм; сливки жирностью от 30% — 1 стакан; клубника свежая — 150 грамм; сахарная пудра — 200 грамм; порошок ванили — 1 пачка; кукурузный крахмал — 5 грамм.

Этапы приготовления:

Из свежей клубники следует приготовить пюре, чтобы в креме не было семян, следует перетереть клубнику через мелкое сито. В подготовленное пюре добавляют пять граммов крахмала и варят все на очень медленном нагреве. Готовое пюре охлаждают. Масло вынимают из холодильника и дают ему стать мягким, далее готовое масло вводят в пюре из ягод и масса взбивается около трех минут. Взбивание производят на медленном ходу. В отдельную миску наливают сливки высокой жирности и взбивают их в плотную массу, предварительно добавив в состав необходимое количество сахарной пудры и ванильного порошка. Обе заготовленные массы соединяют в одну, взбивать состав вместе нет необходимости, достаточно его просто перемешать. Получается отличный крем «Пломбир», который подходит для торта. Этот пошаговый рецепт с фото включал использование клубники, но в домашних условиях можно применить малину или смородину.

Заварной «Пломбир»

Такой крем готовится несложно, за основу взят обычный заварной крем с добавлением крахмала и куриных яиц. Готовить заготовку необходимо на медленном нагреве, но не на водяной бане, иначе крем не получится правильной густоты. В составе присутствуют сливки, которые помогают добиться сливочного вкуса.

Требуемые ингредиенты:

желатин в гранулах — 15 грамм; молоко 3,2% — 300 мл; масло сливочное — 50 грамм; сахарный песок — 50 грамм; куриное яйцо — 2 штуки; вода очищенная — 50 мл; сливки жирностью от 30% — 500 мл; крахмал кукурузный — 20 грамм.

Этапы приготовления:

В емкости соединяют сто миллилитров молока с крахмалом, добавляют туда тридцать граммов сахарного песка и два куриных яйца. В оставшиеся двести миллилитров вводят еще двадцать граммов сахара и доводят состав до кипения на медленном нагреве. Как только молоко закипит, в него добавляют молоко с добавлением куриных яиц и крахмала. Варят крем до того момента, пока он не получится необходимой густоты. Как только основа для крема остынет, в нее добавляют сливочной масло и тщательно взбивают массу около пяти минут. Желатин заливают водой и дают ему настояться, после чего прогревают и вводят в полученный крем. Оставляют состав остывать в холодильнике, а тем временем до стойкой пены взбивают сливки. Сливки вводят в охлажденный крем и осторожно перемешивают до однородной консистенции.

В итоге получился достаточно густой крем «Пломбир», который можно использовать в домашних условиях для приготовления тортов. Этот пошаговый рецепт включает в себя сливки и масло, без них консистенция крема не получится достаточно густой.

Крем «Пломбир» с добавлением желтков

Еще один простой вариант приготовления густого крема, в данном случае рецептура включает в себя куриные желтки. Дополнительно в крем добавляют жирные сливки и крахмал, лучше использовать кукурузный, но можно обойтись и картофельным.

Требуемые продукты:

крахмал — 1,5 ложки; сахар ванильный — 1 пачка; масло сливочное — 100 грамм; сахарный песок — 150 грамм; молоко 3,2% — 300 мл; сливки жирностью от 30% — 250 мл; желтки куриных яиц — 4 штуки.

Этапы приготовления:

Желтки перекладывают в чашу, туда же отправляют немного кукурузного крахмала и весь сахарный песок. Составляющие тщательно взбиваются венчиком на протяжении пяти минут. Молоко наливают в кастрюлю и доводят до кипения, после чего снимают с огня. В еще горячее молоко вводят полученную смесь из яиц, вводить состав следует тонкой струйкой, при этом постоянно помешивая будущий крем, в противном случае яйцо сварится. Смесь снова помещают на плиту и включают медленный нагрев. Варят смесь до момента закипания, но не кипятят. Как только масса будет отходит от краев кастрюли, ее можно снять с огня. В охлажденную смесь вводят сливочное масло и взбивают все уже миксером. Отдельно взбивают жирные сливки до плотной консистенции.

Последним этапом в этом пошаговом рецепте с фото, следует добавить сливки в крем «Пломбир». Использовать такое лакомство в домашних условиях можно для украшения тортов и пирожных.