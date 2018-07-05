Он не устоит: топ-7 самых мощных афродизиаков

Пожалуй, каждый что-нибудь слышал про афродизиаки, пробуждающие страсть. Но далеко немногие знают, почему эти продукты считаются такими популярными у влюбленных. Попробуй добавить их в ужин, который готовишь для партнера, и оцени эффект.

Оды устрицам, шоколаду, артишокам и прочим «волшебным» продуктам не пел только ленивый. И если разобраться в причинах снижения либидо, станет понятно, что рацион действительно играет в этом деле немалую роль. Для того чтобы организм работал исправно, необходимо питаться сбалансированно: в пище должно присутствовать достаточное количество белков, витаминов и жиров. Вместе с экспертами центра семейного и сексуального образования Secrets мы разбирались в том, какие продукты являются самыми мощными афродизиаками.

Для начала стоит разобраться, что такое афродизиаки и как они действуют на организм человека. Традиционно афродизиаками следует называть именно продукты питания, которые так или иначе присутствуют в различных национальных кухнях. Проникая в организм, афродизиаки действуют как подобие стимуляторов, воздействующих на разные качества и свойства человеческого тела. Одни способны регулировать циркуляцию крови, за счет чего и возбуждение будет возникать быстрее, и половые органы будут лучше снабжаться кровью и кислородом — это благоприятно скажется на длительности полового акта и качестве разрядки. Другие помогут повысить чувствительность, усилить восприятие. Большинство афродизиаков оказывает на организм общеукрепляющее, иногда омолаживающее действие, они способствуют восстановлению жизненных сил, расслаблению и снятию стресса.

Помимо того что эти дары моря, кстати, как и креветки, содержат в себе много белка, который дает организму необходимые силы, они являются еще и богатым источником цинка. Этот элемент необходим для выработки тестостерона — гормона, играющего немаловажную роль в поддержании уровня либидо как мужчин, так и женщин. К тому же устрицы являются источником допамина — гормона удовольствия, который в том числе отвечает и за удовольствие сексуальное. Что касается способа приготовления, то для наилучшего воздействия на организм устрицы нужно употреблять в сыром виде с добавлением лимонного сока.

В яйцах, куриных или перепелиных, содержится достаточное количество витаминов B6 и B5, а также аминокислот, которые способствуют регулированию уровня гормонов и помогают организму справляться со стрессом. О том, что в яйцах содержится белок, который человеку необходим каждый день, говорить даже не стоит. Возможны опасения, что из-за употребления яиц в вареном или сыром виде в организме повышается уровень холестерина. Бояться этого не стоит, потому что холестерин работает на пользу организму, если потребляется не в избытке (а одно-два яйца в день точно не повлияют на его уровень в крови). А еще холестерин жизненно необходим для выработки тестостерона.

Являются незаменимым источником жирных кислот, необходимых для синтеза тестостерона в организме. Грецкие орехи, например, оказывают общеукрепляющее действие на организм человека в целом, а также используются как сосудорасширяющее средство — это способствует положительному воздействию на мужскую потенцию. А вот миндаль (точнее, его аромат) оказывает влияние на интенсивность сексуального желания у женщин — именно поэтому он часто становится составляющей парфюмерных ароматов для мужчин.

Стебли сельдерея, крепкие и сильные, содержат в составе мужской гормон андростерон, который улучшает кровоснабжение, в том числе половых органов, и благоприятно воздействует на половую активность как у мужчин, так и у женщин. Сельдерей — это достаточно сильный афродизиак, его состав напоминает настоящий витаминный коктейль. Тут и витамины C, A, K, витамины группы B, недостаток которых ведет к вялости и снижению общей активности, и аминокислоты, и минералы. В общем, все, что необходимо человеку для того, чтобы чувствовать себя здоровым и полным сил. Кстати, употреблять сельдерей лучше в сыром виде, не подвергая термической обработке.

Это может быть корица, которая способствует улучшению кровообращения, она, кстати, содержится в большинстве разогревающих лубрикантов. Или имбирь, положительно влияющий на восстановление потраченной энергии и обеспечивающий приток крови к эрогенным зонам. Кардамон также известен своим чудодейственным влиянием на мужскую потенцию, он способен поддерживать ее на высоком уровне и может положительно сказаться на длительности полового акта за счет содержания цинка, магния и железа, а также множества витаминов. Ваниль тоже работает на повышение чувствительности, желания, бодрости и сексуальности; будет лучше, если использовать ее ты будешь не в пакетированном, а в естественном виде — в стручке. Но если его найти не удастся, то порошковый ванилин тоже будет полезен, но не окажет столь яркого эффекта.

В чесноке содержится вещество под названием аллицин. Это один из самых мощных антиоксидантов во всем мире. Помимо всех чудесных качеств антиоксидантов, таких как повышение иммунных свойств организма, его тонизирование, препятствие преждевременному старению, они еще и помогают приливу крови в область половых органов. А это всегда играет положительную роль в отношении сексуального желания как для мужчин, так и для женщин. Необязательно есть чеснок прямо перед свиданием или сексом, но важно помнить, что его регулярное употребление способствует улучшению общего состояния организма.

В этом фрукте содержится большое количество фолиевой кислоты, которая дает телу больше сил и энергии, так как способствует метаболизму протеинов. А еще авокадо — это прекрасный источник ненасыщенных жиров, витамина B6 и калия, которые являются отличными помощниками в отношении либидо у мужчин и женщин. Но стоит сказать, что авокадо — это скорее женский афродизиак, чем мужской, так как в большинстве случаев он способствует снижению уровня тестостерона в крови.

Помимо всего прочего, афродизиаки могут работать не только тогда, когда их употребляешь в пищу, но и тогда, когда чувствуешь их аромат. Эфирные масла, саше или ароматизированные свечи тоже способны подогреть желание. Мускат, пачули, сандал, иланг-иланг, сосна, корица, ваниль, кардамон, кедр — это те ароматы, которые усиливают сексуальное желание и половую функцию. Можно использовать только один вариант либо подобрать приятную для тебя и партнера комбинацию запахов.

Конечно, существуют куда более быстрые способы возбудить себя и партнера, главное, чтобы ситуация располагала. К примеру, на деловой ужин лучше не надевать вибрирующие трусики (смотри ролик ниже). Конкретно в этой ситуации вполне подойдут устрицы…

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: сцена из к/ф «Голая правда»