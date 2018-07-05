Звезды летом худеют: 3 ошеломительных результата

Пример звезд вдохновляет на подвиги и обычных людей, которые охотно изучают звездные рецепты похудения. А лето — идеальное время скинуть лишние кг. Можно много ходить пешком, включать в рацион сезонные овощи и фрукты. Teleprogramma.pro предлагает три способа похудения от звезд, представляющих разные возрастные категории.

Леонид Якубович похудел на 25 кг еще пару лет назад. Но к новому пляжному сезону результат закрепил и сбросил пару кило, набранных за зиму: «Я понятия не имею, сколько мне лет. Вчера я стоял на теннисном корте три часа. Перед этим я 45 минут таскал железо в зале». Леонид Аркадьевич настроен решительно и тренируется в любую погоду.

До и после. Фото: Иван ВИСЛОВ, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

На кардинальные перемены он решился, чтобы на пляже дочь и жена не стеснялись главы семьи: «У меня шеи не было, я своих колен не видел…» Теперь любимые женщины Якубовича им гордятся. А телеведущий изменил жизнь и тело с помощью несложных правил.

Не пропускать тренировок, несмотря на плохую погоду и занятость. Нужны ежедневные нагрузки.

Забыть о лифте, много ходить пешком.

Отказаться от хлеба и сладостей.

Не позволять себе есть «запрещенные» угощения, даже если настаивают. Питаться только полезными продуктами.

До (справа) и после. Фото: Евгения ГУСЕВА/«КП» — Москва, Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» — Москва

Актриса Анна Михалкова похудела несколько лет назад. Но за последний год она довела фигуру до совершенства, потеряв еще 10 кг. Вот ее методы борьбы с килограммами:

Утро начинается с пробежки.

Периодически при активном процессе похудения необходимо устраивать разгрузочные дни. В этот день разрешается есть только апельсины и пить зеленый чай.

Углеводы употреблять в пищу только на завтрак. Идеальный первый прием пищи — каша на воде. В течение дня есть маленькими порциями. В рационе должны быть следующие продукты: злаковые, фрукты, овощи, зелень, яйца, нежирное мясо, рыба.

До похудения. Фото: Евгения ГУСЕВА/«КП» — Москва

Актриса Мария Кожевникова родила третьего сына год назад. И весь этот год она постепенно избавлялась от набранных за время беременности 13 кг. И вот Маша в идеальной форме. Итак, рецепты похудения от Кожевниковой:

Нужно пить много воды! Мария пьет недешевую водородную воду (0,25 л — от 200 р.), которая ускоряет обмен веществ.

Ежедневные занятия спортом дома: комплекс упражнений на пресс и прокачку всех мышц тела.

Продукты на столе — без ГМО, овощи и фрукты с собственного участка и даже яйца — от домашних курочек. Кожевникова внимательно следит за тем, чтобы все продукты были экологически чистыми. Маша и запрещенку может себе позволить. Но если это, к примеру, колбаса, то натуральная, без ароматизаторов, консервантов и прочих добавок.

Ранний и очень легкий ужин. Актриса может ограничиться даже одним яблоком.

После похудения. Фото: instagram.com Легкий салат — рецепт от Марии Кожевниковой:

Брокколи отварить на пару (3 — 4 минуты). Перец и крабовое мясо нарезать соломкой, смешать майонез со сметаной в пропорции 50/50 и заправить салат, добавить по вкусу соль и перец.