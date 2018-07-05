Школа Маттео Лаи: пицца с ветчиной и грибами

Сколько волка не корми, все равно на пиццу смотрит. Так и вы, мои дорогие, хотите больше пиццы. Покажу сегодня рецепт пиццы на пышном тесте с ветчиной и грибами. Как всегда, быстро, вкусно и очень просто.

Вам поналобится:

Мука — 400г

Морская соль — 10г Свежие дрожжи — 8г Вода комнатной температуры — 200-300мл

Томаты в собственном соку — 300г

Базилик — 10г Моцарелла — 150г

Шампиньоны — 240г

Ветчина — 160г

Чеснок — 5г Розмарин — 5г Морская соль — на вкус

Оливковое масло — на вкус

Приготовление:

Смешайте муку, дрожжи, воду, добавьте оливковое масло, замесите тесто. Когда масса станет однородной, добавьте соль (соль добавляйте не сразу, она убивает дрожжи!) продолжайте мешать сначала миксером, а потом руками. Закройте пленкой тесто на 10 минут. Измельчите грибы, обжарьте их с чесноком, розмарином на оливковом масле, в конце посолите и поперчте, затем уберите чеснок и розмарин, остудте. Добавьте в томаты в собственном соку соль, перец и оливковое масло. Выложите тесто на противень, закройте пленкой и оставьте отдыхать на 30 минут. Намажьте тесто томатным соусом, а сверху разложите на пиццу грибы, ветчину. Отправьте в духовку на 10 минут при максимальной температуре. Затем вытащите и добавьте моцареллу. Отправьте в духовку еще на 10 минут.

Ну вот и все, просто и вкусно! Приятного аппетита!

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