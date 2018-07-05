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Школа Маттео Лаи: пицца с ветчиной и грибами
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Школа Маттео Лаи: пицца с ветчиной и грибами 

Passion.ru 59 минут назад
Фото: Passion.ru
Сколько волка не корми, все равно на пиццу смотрит. Так и вы, мои дорогие, хотите больше пиццы. Покажу сегодня рецепт пиццы на пышном тесте с ветчиной и грибами. Как всегда, быстро, вкусно и очень просто.
Вам поналобится:
Мука — 400г
Морская соль — 10г  Свежие дрожжи — 8г  Вода комнатной температуры — 200-300мл
Томаты в собственном соку — 300г
Базилик — 10г  Моцарелла — 150г
Шампиньоны — 240г
Ветчина — 160г
Чеснок — 5г  Розмарин — 5г  Морская соль — на вкус
Оливковое масло — на вкус
Приготовление:
Смешайте муку, дрожжи, воду, добавьте оливковое масло, замесите тесто. Когда масса станет однородной, добавьте соль (соль добавляйте не сразу, она убивает дрожжи!) продолжайте мешать сначала миксером, а потом руками. Закройте пленкой тесто на 10 минут. Измельчите грибы, обжарьте их с чесноком, розмарином на оливковом масле, в конце посолите и поперчте, затем уберите чеснок и розмарин, остудте. Добавьте в томаты в собственном соку соль, перец и оливковое масло. Выложите тесто на противень, закройте пленкой и оставьте отдыхать на 30 минут. Намажьте тесто томатным соусом, а сверху разложите на пиццу грибы, ветчину. Отправьте в духовку на 10 минут при максимальной температуре. Затем вытащите и добавьте моцареллу. Отправьте в духовку еще на 10 минут.
Ну вот и все, просто и вкусно! Приятного аппетита!
Фото: shutterstock.com
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