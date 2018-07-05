28 примеров гениальной упаковки продуктов, которой не место в мусорном ведре

Для обычного потребителя упаковка еды не более чем необходимое зло, чтобы продукты оставались в целости и сохранности, пока не придет время употребить их по назначению. Упаковкой таких привычных продуктов, как сливочное масло да какой-нибудь сок, вряд ли будут восхищаться, скорее, она быстро окажется в мусорном ведре. Однако дизайнеры в последнее время не дают нам так скучно обращаться с едой и придумывают восхитительные и фантастически простые упаковки.

Источник: Bored Panda

Из деревянной коробки для вина можно сделать скворечник.

Чайные пакетики.

Стаканы для сока.

Бутылка молока.

Упаковка для спагетти, где каждое отверстие отмеряет порцию для одного человека.

Раскрывающиеся чайные пакетики.

Картонный пакет из-под молока меняет цвет по мере того, как приближается дата истечения срока хранения.

Шоколадки в виде тюбиков масляной краски.

Упаковка для яиц.

Упаковка для меда из пчелиного воска, которую можно использовать как свечу.

Контейнер для печенья превращается в миску.

Чайные пакетики.

Еще один концепт для упаковки печенья.

Мороженое фруктовый лед.

Упаковка сардин.

Вот такая нескучная упаковка для баночек с джемом.

Упаковка для попкорна, которая раскрывается, когда он готов.

Коробка для пиццы, из которой можно сделать проектор.

Крышку для йогурта можно сложить, и получится ложка.

Самая честная упаковка шоколада — на каждой порции написано, сколько в ней калорий.

С такой упаковкой вы не потеряете ни капли вина.

Набор специй.

Вино Loco (в переводе — «сумасшедший»).