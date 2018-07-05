5 июня — День финно-угорской кухни и турноверов с яблоками

Сегодня День турноверов с яблоками.

Несмотря на такое необычное название, обозначает оно достаточно простую вещь. Турноверы — это конвертики из теста, квадратные или треугольные, чаще из слоеного, но можно и из песочного или рубленого. По сути, слоеные пирожки. Иногда их готовят из тонких ломтиков хлебы, с которых срезают корки и раскатывают скалкой до необходимой толщины. Они могут быть сладкими — с джемом, вареньем, свежими фруктами или ягодами, и тогда их подают на десерт.

И сегодня они с яблоками:

Непросеянная мука — 1 стакан;

Пшеничная мука — 1 стакан;

Соль — половину чайной ложки;

Сливочное масло — полпачки;

Вода — 5 столовых ложек;

Сахар — четверть стакана;

Яблоко — 4 штуки (около 400 грамм);

Специи для яблочного пирога (корица, гвоздика, мускатный орех) — половину чайной ложки;

Сидр — 1 столовая ложка;

Лимонный сок — 1 столовая ложка;

Яичный белок — 1 штука;

Сахарная пудра — 1 чайная ложка.

1. В миске смешать обе муки и соль. Затем добавить нарезанное небольшими кусочками масло и хорошо перемешайте руками до образования крошки. Добавьте 4 столовые ложки воды и перемешайте, чтобы тесто собралось вместе. По необходимости добавьте еще воды. Скатайте из теста шар, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

2. Очистите яблоки от кожицы и сердцевины и порежьте небольшими кусочками (чтобы получилось 3,5 — 4 стакана).

3. В миске смешайте яблоки, сахар, специи, сидр и лимонный сок.

4. Разогрейте духовку до 200 градусов.

5. Разделите тесто на 10 частей и раскатайте каждую. Вырежьте круги и положите на каждый начинку. Хорошо защипните края и выложите турноверы на чистый противень.

6. В небольшой миске слегка взбейте белок с 1 столовой ложкой воды. Смажьте сверху турноверы и выпекайте 25-30 минут до готовности и золотистого цвета.

Приятного аппетита!

5 июля — День независимости Венесуэлы.

В 2018 году Венесуэла отмечает 207 лет со дня провозглашения независимости. Она расположена на севере Южной Америки, граничит с Колумбией на западе и юго-западе, с Бразилией на юге и юго-востоке, и Гайаной на востоке, на севере омывается водами Карибского моря и Атлантического океана. Столица — город Каракас.

Кухня Венесуэлы славится своим карибским колоритом. Блюда, изготовленные по венесуэльским рецептам — необычайно вкусные, питательные и пряные. Кулинарные особенности Венесуэлы сформировались под влиянием традиций разных народов. Тут отметились и коренные народы южноамериканского континента, и европейцы, азиаты и выходцы из Африки.

Основу кухни Венесуэлы составляют мясо, картофель, бобовые, рис («аррос»), маис, бананы, различные овощи и всевозможные специи, комбинированные в самых причудливых сочетаниях.

Комида-криолья: закуска из кукурузных лепешек «арепа» или «тамале», в которые заворачиваются различные гарниры, рыба, мясо, сыр, яйца и овощи.

Качапа: сладкие блинчики с сыром.

Эмпанадас: блинчики с начинкой из мяса или других ингредиентов.

Пан-де-хамон: вид длинного батона, начиненного ветчиной, изюмом и маслинами.

Касабе: сухие хрустящие лепешки из юкки.

Пабеллин-криольо: второе блюдо, смесь из говядины, черных бобов, сыра, риса и жареных бананов.

Санкоч: рагу или густой суп из мяса птицы, это блюдо обычно подается с жареной маниокой.

Дульче-де-лече: фруктово— карамельный десерт.

Кстати, имеющееся в меню почти любого ресторана севиче — это тоже венесуэльское блюдо.

Остается только порадоваться за венесуэльскую нацию, подарившую миру столько вкусных и интересных блюд!

Сегодня День рождения первого туристического агентства.

В этот день, 5 июля 1841 года, 33-летний баптистский проповедник Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство и организовал первую в мире групповую туристическую поездку. По договоренности с ним железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила специальный поезд для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Великобритании.

570 «друзей трезвости» наслаждались поездкой в девяти открытых вагонах.

Впоследствии железные дороги в рекламных целях стали предоставлять агентству Кука скидки, которые позволяли организовывать другие развлекательные поездки и зарабатывать на этом. Его экскурсии и путешествия основывались на очень действенном принципе: «Получение максимальной пользы для максимального количества людей по минимальной цене». Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах появились маршруты по многим европейским городам. В 1865 году Кук открыл представительство в США и организовал туристические маршруты в Америку, а для американцев — на родину их предков. Деятельность осуществлялась через агентство «Томас Кук и сын», первой конторы, специализирующейся на организации туристических поездок. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен . Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность.

Через пятьдесят лет фирма «Томас Кук и сын» владела 84 отделениями, 85 агентствами и её услугами пользовались миллионы людей в мире. Ну а вместе с туризмом родился и гастротуризм — всем ведь хочется не только новые места посмотреть, но и что-нибудь новое попробовать!

5 июля проводится международный Фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг» в Ижевске, столице Удмуртии. Почему «быг-быг»? Потому что так говорят удмурты, когда хотят похвалить хозяйку за хорошую стряпню.

Фестиваль «Быг-быг» — это гастрономический праздник, где на одной площадке можно попробовать и блюда, приготовленные по старинным рецептам, и современные вариации на тему традиционных блюд. Участвуют в фестивале повара ресторанов и кафе, соревнуясь в знании и пониманиий национальной кухни, а также активно принимают участие кулинары-любители. В фестивале принимают участие не только повара из Удмуртии, но и представители из других регионов России: МарийЭл, Карелии, Пермского края, Татарстана, Кировской области. Есть и гости из зарубежных стран: Эстонии, Венгрии, Финляндии, Франции.

Для участия в конкурсе «Кулинарный поединок» команды по жеребьёвке вытягивают «Продуктовые корзины», а так же места для приготовления блюда — в русской печи, на костре в котлах и печке-буржуйке. В рамках фестиваля проводятся различные мастер-классы: «Нокы шуккон» (старинный способ взбивания масла с дегустацией); по приготовлению традиционного напитка «варсь», мастер-классы по народному творчеству. Фестиваль дал толчок для выпуска кулинарного путеводителя по Удмуртии «Ческыт мед кошкоз!» («Приятного аппетита!»), который является единственным в своем роде, куда вошли традиционные блюда со всех уголков Удмуртии из которого можно узнать в какой точке Удмуртии какое блюдо можно попробовать.

Также на фестивале проходит ярмарка-продажа всей гастрономической продукции финно-угорских народов. Это и коми-пермяцкие посикунчики, и бесермянский саламат, и венгерский токань, и марийский подкогыльё, и эстонские перепелки, а также экологически чистые продукты местного производства: мёд, молоко, сыры, ягоды, грибы, соленья, варенья, вина.

Остается только порадоваться за жителей и гостей Удмуртии и пожелать им приятных кулинарных приключений!