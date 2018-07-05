Как приговить паэлью: 5 классных рецептов, советы и лайфхаки

Паэлья — национальное испанское блюдо родом из Валенсии. Оригинальная версия паэльи готовится из риса и морепродуктов, но из-за того, что популярность «испанского риса» в XX веке взлетела до небес, рецептов этого блюда существуют множество.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно готовить паэлью, и предложим вам несколько несложных рецептов на любой вкус.

В каждой семье есть свой фирменный рецепт паэльи, но если вы собрались приготовить ее по всем правилам, важно соблюдать традиции.

Само слово паэлья (paella) означает «сковорода». В самых консервативных валенсийских ресторанах паэлью готовят и подают прямо в ней. В магазинах вы сможете найти специальные сковородки (паэльеры) для приготовления паэльи и ризотто, изготовленные из стали и подходящие для использования на открытом огне.

Кстати, про открытый огонь: настоящую паэлью всегда готовят на костре прямо на улице. Этот традиционный способ приготовления главного испанского блюда отражает ее «объединяющую миссию»: паэлью всегда готовят не на одного человека, а для большой компании. Разве это не идеальное блюдо для пикника? Зовите всю семью и собирайте друзей на ужин!

Единственный правильный рис для классической паэльи — круглый (например, валенсийских сортов «Баия» или «Бомба»). Обязательно готовьте паэлью, используя рис со средним или крупным зерном: он впитывают жидкость намного лучше, чем длиннозерновой, пропаренный или другой рис.

Что касается специй и трав, их основной набор остается неизменным независимо от того, какую вариацию паэльи вы решили приготовить. Шафран, куркума, розмарин и паприка обязательны для любой паэльи, поскольку именно они придают испанском блюду особенные вкус, цвет и аромат.

Это самый «правильный» вариант паэльи: только рис, морепродукты и ничего лишнего. Приготовьте ту самую паэлью из Валенсии!

1. В специальной сковороде разогрейте масло и обжарьте в нем лук, пока он не станет мягким.

2. Добавьте приправы (паприку, шафран) и рис. Перемешайте, влейте вино и дождитесь, когда оно выкипит.

3. Влейте к рису бульон и добавьте нарезанные дольками помидоры. Приправьте все куркумой.

4. Не забывая время от времени помешивать блюдо, готовьте 15-20 минут.

5. Добавьте морепродукты к рису и накройте сковороду крышкой. Готовьте еще 5-7 минут до готовности риса и морепродуктов.

6. Готовое блюдо заправьте лимонным соком. Подавайте к столу, украсив дольками лимона.

Перед тем как подавать блюдо, дайте ему постоять 10 минут, чтобы рис целиком впитал в себя всю жидкость и аромат приправ.

В этом рецепте есть абсолютно все. Эта крайне сытная и вполне традиционная паэлья с курицей и морепродуктами точно станет одним из ваших любимых блюд.

1. В специальной сковороде разогрейте масло и обжарьте чеснок и лук, пока он не станет мягким.

2. Обжарьте кусочки куриного филе со всех сторон около 10-ти минут, отодвинув лук в сторону.

3. Добавьте в сковороду рис и куркуму, влейте вино, бульон, шафран и болгарский перец. Перемешайте.

4. Готовьте паэлью около 15-ти минут, перемешав еще 1-2 раза. Дождитесь, пока рис станет мягким, и вся лишняя жидкость впитается.

5. Добавьте в сковороду креветки и тушите блюдо, пока они не станут готовыми и не приобретут розовый цвет. Приправьте паэлью солью и перцем по вкусу, а затем подавайте к столу.

Когда вам покажется, что рис полностью готов, включите огонь на полную мощность на одну минуту, чтобы на дне сковороды образовалась специальная корочка — сокаррат. Эта пригоревшая корочка риса считается самым вкусным в паэлье, ее ни в коем случае не следует оставлять несъеденной.

Если вы не едите мясо и рыбу, но попробовать паэлью уж очень хочется, предлагаем вам приготовить вегетарианскую паэлью. Поверьте, получается она ничуть не хуже, чем оригинальная!

1. В специальной сковороде разогрейте масло и обжарьте в нем лук, пока он не станет мягким.

2. К луку добавьте морковь и чеснок, продолжая обжаривать ингредиенты еще 3-4 минуты.

3. В сковороду засыпьте рис и, перемешав его в масле с овощами, залейте бульоном, добавив куркуму, шафран, перец и горох.

4. Варите рис на медленном огне около получаса, пока жидкость полностью не впитается, а рис не станет мягким.

5. Подавайте готовое блюдо, по желанию украсив его свежей зеленью (например, петрушкой).

Вегетарианцы могут менять этот рецепт в зависимости от своих пожеланий. Так, например, в качестве ингредиента можно добавить свежие мелкие шампиньоны, и паэлья заиграет совершенно новыми вкусовыми красками.

Простой, очень вкусный и, можно сказать, экономичный вариант паэльи для тех, у кого под рукой не оказалось свежих морепродуктов.

1. В специальной сковороде разогрейте масло и обжарьте в ней нарезанное небольшими кусочками филе рыбы и морепродукты в течение 2-5 минут. Переложите их в отдельную посуду.

2. Обжарьте в масле с рыбным соком чеснок, помидоры и болгарский перец в течение 10 минут.

3. Добавьте соль, перец, приправы, а затем — рис. Тщательно перемешайте.

4. Верните в сковороду рыбу и морепродукты, залейте все бульоном и добавьте стручковую фасоль. Снова перемешайте все ингредиенты и варите блюдо 10-15 минут на большом огне.

5. Подавайте готовую паэлью, дав ей «отдохнуть» еще 5-7 минут на медленном огне, чтобы в рис впитались все соки.

Вместо того, чтобы добавлять чеснок в процессе приготовления, вы можете использовать его в самом конце, посыпав им уже готовое блюдо. Кроме этого, с рыбной паэльей отлично будут сочетаться лимонные заправки с добавлением зелени.

Очень летнее и достаточно легкое блюдо с диетическим мясом индейки и сочными сезонными овощами. Пожалуй, лучший вариант для пикника: такая паэлья готовится очень быстро, а ингредиентов для нее требуется самый минимум.

1. В большой кастрюле или специальной глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте томатную пасту.

2. На антипригарной сковороде обжарьте нарезанное тонкими ломтиками филе индейки, приправив его солью и перцем.

3. К томатной пасте добавьте рис и, залив его 700 мл горячей воды, тушите 10-15 минут до выкипания всей жидкости. Добавьте приправы (шафран и паприку).

4. В сковороде на оливковом масле обжарьте замороженные овощи.

5. В приготовленной посуде, которую вы поставите на стол, смешайте все готовые ингредиенты (индейку, рис в томатной пасте и овощи). Раскладывайте паэлью по тарелкам, украсив ее свежей зеленью.

Чтобы паэлья приобрела приятный пикантный вкус, сделайте острый соус, смешав в блендере пару свежих перчиков чили, полстакана воды, три чайных ложки лимонного сока, чайную ложку сахара и половину чайной ложки соли. Используйте этот соус согласно рецепту, добавив его к томатной пасте.