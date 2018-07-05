Рецепт дня: бургер с лососем и кремом из кинзы

560 calories

Бургер с лососем и кремом из кинзы

Лёгкий (но калорийный) бургер с пряной рыбной котлетой, слегка замаринованным свежим огурцом и соусом из сметаны и кинзы. Бургер с лососем и кремом из кинзы СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 560 ккал

Ингредиенты

Булочка (для бургера) 2 шт. Лосось (филе) 250 г Огурец (длинноплодный) 1 шт. Сметана ¾ стакана Уксус (рисовый) ½ стакана Вода ½ стакана Кинза (листья) ¼ стакана Лайм 1 шт. Лемонграсс 2 палочки Имбирь (свежий) 2 см Мёд 1 ст. л. Кориандр (сушёный) 1 ст. л. Соль 1 ч. л.

Филе лосося посыпьте солью и запеките в духовке при температуре 180 градусов в течение 10—15 минут.

Свежий лемонграсс и имбирь измельчите блендером до состояния пасты.

Добавьте сок лайма, ¼ стакана сметаны и смешайте ещё раз.

Остывшее филе лосося разберите на мелкие кусочки и смешайте с готовым имбирным соусом.

Сформируйте из фарша небольшие котлетки и обжарьте на сковороде в течение 3-4 минут, чтобы они скрепились.

Смешайте в миске воду, уксус и мёд.

Нарежьте огурец на длинные полоски и замаринуйте в уксусно-медовой смеси на 5 минут.

Мелко нарежьте кинзу и смешайте с оставшейся сметаной.

Разрежьте булочки вдоль и соберите бургер: смажьте половинку булочки кремом из сметаны, затем выложите котлету и маринованные полоски огурца. Накройте сверху второй половиной булочки. Приятного аппетита!

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