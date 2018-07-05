5 самых надежных методов избавления от целлюлита

Контрастный душ или массаж могут оказаться эффективными в борьбе с одним из самых распространённых косметических дефектов. Эксперты назвали 5 способов окончательного избавления от целлюлита. Приблизительно 90% представительниц прекрасного пола всех форм и возрастов имеет целлюлит. Эта апельсиновая корка вызывается жировыми отложениями, которые формируются под кожей. Целлюлит является абсолютно натуральным явлением, хотя женщина сталкиваются с ним гораздо чаще мужчин из-за того, как жир, ткани и мышцы в их организме соединяются между собой. Точная причина целлюлита неизвестна, но есть мнение о том, что он связан с высоким содержанием жира в организме, нездоровой диетой, гормональными изменениями, возрастом и генетикой. Существует масса способов избавления от целлюлита, которые публикуются различными изданиями постоянно. Британские косметологи назвали 5 самых проверенных. Начнём с душа. Обычный душ не поможет избавиться от целлюлита, а вот изменение температуры воды могут сработать. Речь идёт о контрастном душе, переходящим от горячего к холодному с интервалом в нескольких минут, что помогает кровеносным сосудам сокращаться и расширяться, усиливая кровоток. Ещё одним неплохим способом профилактики целлюлита является массаж. Он также способствует улучшению циркуляции крови к областям, где скапливается жир. Попробуйте использовать масло или увлажнители при проведении этого массажа. Рекомендуется делать это ежедневно в течение получаса для того, чтобы добиться ощутимых изменений. Исключите из рациона сахар, поскольку этот продукт, который организм не использует в качестве энергии, немедленно превращается в жир, что ускоряет развитие целлюлита. Делайте регулярные приседания, это та самая разновидность упражнений, которые нацелены на самые проблемные зоны. Ну и самым эффективным натуральным способом избавления от целлюлита является похудение, поскольку целлюлит как раз и объясняется отложениями жира. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)